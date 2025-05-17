好諷刺！吳青峰德國遭跟蹤偷拍 行蹤被洩露訴：令我害怕的相遇

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠舉辦「二十年一刻」世界巡迴演唱會，主唱吳青峰昨在社群分享巡演過程，卻遭到自稱是歌迷的民眾偷拍，無奈說：「這是一種令我害怕的相遇。」喊話粉絲不要跟蹤偷拍，更盼望自己未來還能這樣到處走走。

吳青峰之前因為感冒失聲，因此巡演期間幾乎足不出戶，今年他終於決定要放鬆一點，讓自己邊玩邊唱。

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蘇打綠在柏林開唱前，好友帶他去吃鬆餅，沒想到他隔天就感冒，讓他自嘲是被老天爺懲罰。而那天他坐在街邊，有個女生跟他對到眼，對方瞬間激動淚崩，很有禮貌地訴說自己的心聲。

吳青峰遭跟蹤偷拍。（資料照，記者潘少棠攝）

聽到歌迷的真誠告白，吳青峰覺得感動，當和女子告別後，有另個男生來跟他說話，隨後又出現了一群男生，他說：「不知道是不是甜點加上陽光，那天相遇的這幾個人反應都讓人非常的舒服，雖然害羞可能讓他臉很僵，但聽著他們的話語心裡有點感動。是一種令人感覺美好的相遇。」

不過，吳青峰在準備去欣賞演唱會時，也發生了被偷拍的經歷，他在等待期間時被路人認出，對方雖然離他蠻遠，卻停在原地一直看，更假裝在拍四周環境，但其實是要把他拍進去。

吳青峰透露，對方狂看跟拍，就是不願上前好好打招呼，「接著就是在網上把我的行蹤發出來，並且說自己不想打擾我，好諷刺啊...這是一種令我害怕的相遇。」

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