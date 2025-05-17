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娛樂 日韓

男星入獄「爸過世」沒能送終！他飲恨一輩子：好後悔

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本傑尼斯前偶像團體「光GENJI」的成員赤坂晃因持毒身敗名裂，他在出獄之後改過自新，現在在宮古島經營一家餐廳。他最近接受日本媒體訪問，透露爸爸在他坐牢時過世了，沒能見上最後一面，父親臨終前說對太太說「晃就拜託你了」後便斷氣，成為赤坂晃一輩子的遺憾，非常後悔。

赤坂晃曾是偶像，現在是餐廳老闆。（翻攝自IG）赤坂晃曾是偶像，現在是餐廳老闆。（翻攝自IG）

根據《ABEMA NEWS》報導，現年52歲的赤坂晃在團體解散後以演員身分活動，不過2007年因持有毒品遭到逮捕，並被傑尼斯開除，沒想到在緩刑期，2009年又再度染毒被抓去關，一直到2012年才出獄。赤坂晃表示，一開始只是抱著玩玩的心情，但毒品可怕的就是，慢慢的會對它產生依賴，因此無法自拔；在被傑尼斯開除之後，他變得只剩自己一個人，越來越孤獨，在消極的無限循環下，最後再度沉迷毒海之中。

在監獄兩年半的時間，爸爸過世了，赤坂晃沒看到父親的最後一面是他一生無法挽回的遺憾，也是他下定決心戒毒的原因，「聽說他在臨終前對我媽說『晃就拜託你了』，之後就斷氣了，這句話到現在還在我的腦海當中，不想再讓媽媽有這樣的感覺。」現在的赤坂晃不再讓自己一個人，不但經營一家餐廳，參加宮古島的宣傳活動，還幫助動物收容中心，積極與人交朋友，不再讓自己重蹈覆轍。

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