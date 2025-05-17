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娛樂 日韓

韓劇女神竟是棒球迷！被起底是斗山熊鐵粉：我可是勝利精靈

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《魷魚遊戲》第二季「蜜蜂女孩」宋知佑將於5月25日（日）首度來台，舉辦首場台北粉絲見面會，日前特別錄製問答影片讓大眾進一步認識她。她分享很喜歡棒球，在IG上透露是韓職斗山熊的老粉，當開球嘉賓的那一場比賽，斗山熊還因此獲勝，因此受封「勝利女神」稱號。

宋知佑透露自己是斗山熊的老粉。（翻攝自IG）宋知佑透露自己是斗山熊的老粉。（翻攝自IG）

戲裡是倒楣遭蜜蜂螫傷進而淘汰的「196號選手」，戲外卻是反差滿滿的「幸運女神」，韓國女演員宋知佑出道六年，儘管一路以來所飾演的角色以反派居多，但希望未來有機會挑戰一個更具同理心、利他性質、貼近自己真實個性的角色。MBTI雖然是活潑外向、生活感強的ESFP，但宋知佑坦言私下的自己雖偏向追求自由、專情與享受當下，但其實是「邊緣人中比較會社交的人」，不過工作起來就充滿熱情，笑稱自己是「八面玲瓏的美人」。

在回顧自己的演藝經歷時，已演出超過20部戲劇作品的宋知佑表示，儘管學生時期邊演戲邊上課非常辛苦，甚至時常下戲後為了去上早上八點的課，乾脆直接去學校的淋浴間補眠兩小時，不過當時的辛苦也成為演戲的動力，曾在演出的過程中瞬間感受到自己和角色融為一體、情緒釋放的感覺。

宋知佑親寫中文「請收下我的情書」。（首湛創意與BILLIONS提供）宋知佑親寫中文「請收下我的情書」。（首湛創意與BILLIONS提供）

提起印象最深刻的角色，她選擇了在《魷魚遊戲》第二季中飾演的196號參賽者「姜敏兒」，雖然戲份不多，但也因為「蜜蜂女孩」的演出，讓該片段經常被網友剪輯、廣泛流傳，她自己也因此反覆看過很多次，對這個角色產生了深厚感情。除了《魷魚遊戲》第二季，她還提到在《黑暗榮耀》中飾演霸凌五人幫學生時期的崔惠程時，為了讓角色更具真實感，親自前往地下商街觀察，甚至自己採購髮夾、蒐集資料，為角色做足功課，這些過程也讓她對角色留下了深刻印象。宋知佑坦言，至今還沒有遇到與自己個性高度重合的角色，希望未來有機會能演出積極主動且充滿正義感的類型。

除了演戲之外，宋知佑還透露了自己日常生活中對棒球的熱愛，她除了會去現場看球賽之外，下班回家的路上也都會看棒球轉播，棒球幾乎成為她每天晚上不可或缺的陪伴。曾為支持的球隊開球，還因為該場比賽球隊獲勝而被稱為「幸運女神」，宋知佑笑稱自己可是棒球界的「勝利精靈」，而且不只是會帶好運給別人，自己也曾發生過在戲劇慶功宴上抽中50萬韓元（約新台幣近1萬1千元）的好運，因此自認是幸運女神沒錯。

宋知佑親寫中文「我們不見不散」。（首湛創意與BILLIONS提供）宋知佑親寫中文「我們不見不散」。（首湛創意與BILLIONS提供）

對於這次即將首度訪台舉辦粉絲見面會，宋知佑表示非常期待，且聽說台灣人非常親切友善，因此對將到來的行程充滿期待，相信會是一段美好的體驗。談到來台想吃哪些美食，她開心提到珍珠奶茶、芒果冰都是她此行最想嘗試的美食，甚至發願笑說每天都要吃一碗芒果冰才行。

提到見面會的內容，她保留了一點神祕感，僅透露會準備舞蹈和歌曲表演，並表示正在努力練習中，希望能帶給粉絲驚喜，還請大家多多期待。最後，宋知佑也對台灣粉絲表達了真摯的心意，希望不會辜負大家的時間與期待，也盼望能和粉絲們一起創造一段「一輩子都會珍惜的美好回憶」，並親自寫下中文「我們不見不散」、「請收下我的情書」，期待與粉絲們相見。

2025《SONG JI WOO 1ST FANMEETING IN TAIPEI - The First Letter》，將於5月25日（日）在 CLAPPER STUDIO 舉行，門票已於全家 FamiPort 熱賣中，詳情請鎖定主辦單位首湛創意官方FB、IG。

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