韓正妹網紅打「健康針」全身瘀青 怒告醫院反被求償3千萬

韓國知名網紅Aori曾因施打健康針，出現全身瘀青的狀況。（翻攝自IG、YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名正妹網紅Aori（金敏英，김민영）憑藉甜美外型及親民性格深受許多粉絲喜愛，Youtube頻道更擁有超過76萬訂閱。不過，她在2021年自曝在醫院接受注射「健康針」後，竟出現全身瘀青的狀況，憤而向醫院提告，沒想到遭院方反告損害名譽，求償韓幣13億元（約新台幣3100萬元），昨（16）法院判決結果出爐，終於還她清白。

Aori拍片曝光全身瘀青慘況。（翻攝自YT）

Aori在2021年拍片公開自己全身瘀青的驚悚畫面，透露自己因為有慢性發炎的體質，在聽從醫生建議下施打「健康針」，怎料不僅身體未見改善，還全身瘀青。院方解釋是療程中大出血所致，並表示需要再進行3次療程，身體很快會恢復原本狀態。

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不過Aori後續出現全身脹痛、呼吸困難、持續打嗝等不適症狀，氣憤前往醫院理論，卻遭遇冷處理，甚至拒絕退款，她不滿醫院事後的處理態決定提告，沒想到院方竟反控她毀損名譽，提告求償韓幣13億元（約新台幣3100萬元），雙方官司拉鋸長達4年，終於在16日傳來Aori勝訴消息，她也在IG曬出藍天的照片，彷彿象徵撥雲見日，好心情不言而喻。

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