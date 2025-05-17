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娛樂 日韓

《AV帝王》西內麻里亞突引退 親姊爆涉1.5億日幣感情詐欺

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星西內麻里亞（西内まりや）在《AV帝王2》飾演酒店小姐「沙也加」走紅，曾被譽為是安室奈美惠的接班人，沒想到她15日突然宣布引退，表示家人捲入紛爭，當時網友一度猜測是投資出問題，結果卻是親姊西內裕（西内ひろ）涉及一起金額高達1.5億日幣（約台幣3112萬元）的感情詐欺案。

西內麻里亞拋出引退震撼彈。（翻攝自IG）西內麻里亞拋出引退震撼彈。（翻攝自IG）

西內麻里亞15日在社群曬出「引退聲明」，表示自己今年停止更新社群，無法回復工作邀約，經紀代理合約也在本月底為止。對於引退細節，西內麻里亞表示不方便詳細敘述，只能透露跟親人捲入糾紛有關。

綜合日媒報導，西內麻里亞所述家人捲入的糾紛，其實是胞姊西內裕「感情詐騙」一位企業家。據了解，兩人自2021年8月相識，交往期間她以事業不順為由，要求男方投資自己的公司，每月給予150萬日幣（約台幣31萬元），並提供月租80萬日幣（約16.5萬元）的住處。

不僅如此，該企業家經常帶西內裕出國旅遊，每月給她10萬日幣（約台幣2.2萬元）的零用錢。豈料，他發現女方與前任明星男友池內博之祕密結婚並同居，最終兩人在2024年11月分手，然而，交往期間的龐大支出，讓男方打算提出刑事告訴。

對此，池內博之透過經紀公司否認交往，表示彼此無婚約關係，而西內裕則強調，沒有感情詐騙，否認和池內博之的關係。

西內麻里亞引退聲明。（翻攝自IG）西內麻里亞引退聲明。（翻攝自IG）

事實上，西內麻里亞得知這起傳聞後，曾主動詢問姊姊，得到否認的回答，當時姊姊還稱，「不會給妳造成麻煩」；事後，西內麻里亞面對媒體提問，僅表示，「如實回答了自己所知的事實。我希望姊姊能正視自己所做的事。除此之外，我無可奉告。」

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