男星入戲太深「在家砸破落地窗」 莫名發怒憶恐怖經歷

〔記者林欣穎／台北報導〕劉品言主持鏡電視《誰來演戲》第二季，她帶著傅孟柏來到陶藝教室，傅孟柏捏製馬克杯作為給女兒的未來禮物，談到目前僅7個月大的女兒，他臉上立刻浮現慈父笑容，笑說有了女兒之後，越來越不在意別人怎麼看他，因為在這幾年內，自己絕對是女兒心中最重要的人，他一臉自豪地笑說：「利用女兒當作自己的底氣」。

傅孟柏表示拍戲的時候特別喜歡多拍幾次，因為第一次會專注在原先想像的角色呈現，有了第一次的拍攝經驗，第二次就可以真正進入角色的靈魂裡，也可以嘗試不同於第一次演出的其他可能性。

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傅孟柏舉例在電影《本日公休》裡，有一場他和方志友在床上吵架的戲份，他在某次的演出當下覺得情緒很對，自己演得超好，導演一開始也稱讚他演得不錯，也隨即點出問題「但我覺得好像傅孟柏在跟人家吵架」，他此時才驚覺剛剛只在乎情緒，卻忘了角色。於是再來一次時，他就把「阿川」憨的部分融入演出裡，也終於獲得導演點頭認可。

劉品言（左）帶著傅孟柏來到陶藝教室。（鏡電視提供）

訪談中，傅孟柏說到自己家庭觀念很重，在他心中家人是放在第一個，尤其現在的他已經是一家之主，就要把身邊的人保護好。不過，傅孟柏卻曾經因為要照顧弟妹跟爸媽賭氣，原來他小時候因為是長子，得負責帶著弟弟、妹妹做功課還有照顧他們，當時候的他難免會產生為什麼自己就不用被照顧的念頭，甚至會有點小不爽，但他「叛逆」的做法卻是加倍努力去做父母希望他做的事，雖然有點自虐，他笑說：「反而得到一點暢快」。

傅孟柏提到他曾經覺得脫離角色這件事不難，但在拍攝《最後的詩句》劇集時，由於劇中角色情緒相當濃烈，戲拍當下當下他覺得鬆了一口氣，但回家後他竟莫名地搬起沙發，狠狠砸向落地窗，把家中落地窗全部砸破。

傅孟柏表示當下就是很生氣而且很失落，但他也不知道自己為何生氣，甚至氣到想把一切都毀了，他推測說可能是戲殺青後，身上原本背負的巨大壓力沒有了，以為自己很開心，豈知回到家後鋪天蓋地的負能量全部灌到自己身上，才會有砸落地窗的行為，回想當時自己都覺得很恐怖。

不過砸完落地窗後，傅孟柏也冷靜下來，恢復理智的他立刻上網搜尋「修玻璃」，他笑說：「重點是隔天就修理好了」。

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