林美秀爆「提前退休」盼遇理財貴人 未來規劃全說了

〔記者林欣穎／台北報導〕林美秀、吳淡如續約石墨烯品牌代言，外界傳出近來工作量減少的林美秀有意提前退休，對此林美秀直呼自己沒有想過，不過也說確實有為未來做準備，她透露自己早已將部分資金投入房地產，「理財這方面沒有涉獵太多，因為覺得要懂得投資，要有眼光、有頭腦，我還在等貴人帶我入門。」

林美秀不懂投資，等貴人帶領。（PP塑崩打卡褲提供）

而林美秀的「理財貴人」或許正是吳淡如，向來精通財務規劃的吳淡如知道林美秀對數字興趣缺缺，建議她可以先將每月收入的20%定期投資ETF，如0050或0056，作為穩健布局。吳淡如笑說：「如果她剛進演藝圈時就開始這樣做，現在就算當作閒置資產動都不動，應該也有上億資產了。」

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對於演藝圈常見的投資失利案例，吳淡如也語重心長提出三項理財忠告：一、不輕易創業；二、不懂的領域別創業；三、沒有把握獲利的，也不要創業。她指出，許多藝人工作忙碌，對財務報表不熟悉，容易被不肖人士利用。「演藝人員的工作報酬雖高，但風險也高，盲目跟風或聽信朋友推薦投資，最後慘賠的例子比比皆是。」

投資天后吳淡如分享三大理財心法。（PP塑崩打卡褲提供）

但她也鼓勵藝人善用自身優勢：「名氣就是最有價值的資產。」在人人皆可成為自媒體主角的時代，只要有興趣、肯投入，退休後仍能斜槓開展第二職涯。「這個時代，已經沒有什麼職業有限制年齡了。」

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