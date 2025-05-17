李銘忠認「暈船」人生第一次 李銘順中年危機8年前就有變化

〔記者林欣穎／台北報導〕李銘順、李銘忠拍攝《歐吉桑騎士－阿順阿忠的中年危機》廣受觀眾喜愛，首集上架即登上Hami Video綜合類冠軍寶座，兩人接受Hami Video專訪，李銘順坦言過去即便常來台灣拍戲，卻從沒真正深入走訪各地，他感性說：「我終於完整地，好好地走了一遍台灣。」李銘忠則在拍攝過程中遭遇人生第一次暈船，他坦言：「我從沒暈過船，那一刻真的嚇到我，還以為身體出問題了！」

李銘忠回憶起拍攝旅程中最印象深刻的片段，「太多太多的讓人敬佩了，一時之間真的說不完。」他提到為傳承手藝而放棄夢想的打刀師、堅持夢想的奧運風帆選手、默默付出的動保志工與慈善團體，語氣中滿是敬佩。「這些人讓我看見，原來我們的土地上有這麼多值得被記錄與珍惜的故事。」李銘順也很開心此次環島從北騎到南，「尤其在南部、台東體驗的那些美景、人文和道地的美食，我這一次真的非常充實地、好好地去體會了一遍。」

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李銘忠（右起）、李銘順錄製實境節目。（Hami Video提供）

節目也讓李銘忠對人生有了新的體悟，他透露，「以前都會很拚命的工作掙錢，收入也不高，有時候還會面對生活經濟上的壓力，所以一直都沒有享受生活的念頭或是去做自己喜歡的事，比如說買重機，覺得這樣太奢侈了！但拍了這節目後我才發現，原來做自己喜歡的事會那麼快樂，我現在會比較捨得對自己好。」

面對節目名稱中的「中年危機」，李銘順說早在8年前就開始感受到身體變化，從抗拒到接受，如今更懂得如何與中年共存，注意斟酌自己的體力、避免舊傷復發，另外還要保持心態，「我覺得我心態還是沒什麼變的，跟年輕人一樣！」李銘忠則是透露此次每一項任務都比想像中的困難，「最意外的是我竟然第一次暈船！」當下以為自己身體有狀況，「當時確實非常難受，但還好還是熬過去了。」展現歐吉桑騎士的超強毅力！

這次雖然是兄弟首次一起主持長達數週的實境節目，但兩人異口同聲表示：「沒有吵架。」李銘順笑說：「我跟銘忠認識太久了，知道對方的脾氣和特別在意的點，就算有小小的意見不同，也不會演變成摩擦。」李銘忠也說：「最多就是鬥嘴，那不會讓我們生氣，反而是增進默契的養分。」

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