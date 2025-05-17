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娛樂 歐美

串流霸主年度盛事下月登場 女神卡卡宣布登台演出

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕串流霸主Netflix上月底宣布，他們的年度盛事「Tudum 2025」全球直播活動將於台灣時間6月1日於Netflix直播登場，今再曝光重磅大咖女神卡卡（Lady Gaga）將登台演出，加入這場星光熠熠的全球粉絲活動。

女神卡卡自拍影片宣布現身「Tudum 2025」。（Netflix提供）女神卡卡自拍影片宣布現身「Tudum 2025」。（Netflix提供）

「Tudum LIVE」是Netflix全球粉絲盛典，名稱取自每部Netflix作品開場時響起的標誌性「Tudum」音效。這場盛典是 Netflix 最大規模的影迷與文化慶典，聚焦影迷們熱愛的電影、影集、明星與創作者，彰顯講故事的力量。

今年「Tudum 2025」將公布包括《艾蜜莉在巴黎》、《盲婚試愛》、《航海王》、《魷魚遊戲》、《怪奇物語》、《星期三》、《高爾夫球也瘋狂2》、《鋒迴路轉：亡者歸來》等強檔作品，更匯聚Netflix最大咖的明星、精彩表演、震撼驚喜和難忘時刻。

女神卡卡也自拍影片向「小怪獸」（粉絲名）宣布她會登場的消息，不過這僅是小怪獸們興奮不已的最新一波驚喜。因為今年3月，卡卡發行了第7張錄音室專輯《狂亂》（MAYHEM），登上超過20個國家的專輯榜冠軍；4月她擔綱科切拉（Coachella）音樂節壓軸；而在本月稍早，她更於里約熱內盧著名的科帕卡巴納海灘舉辦免費演唱會，吸引超過250萬人到場，成為史上女歌手最大規模的現場演出。

串流霸主Netflix今宣布年度盛事「Tudum 2025」全球直播活動，將於台灣時間6月1日上午8點登場。（Netflix提供）串流霸主Netflix今宣布年度盛事「Tudum 2025」全球直播活動，將於台灣時間6月1日上午8點登場。（Netflix提供）

當然，卡卡在Netflix上的現場演出並非首度亮相。今年1月，她在《Fire Aid 慈善演唱會》的壓軸演出，該場演唱會也透過Netflix Tudum直播，為南加州受野火重創的社區募得超過1億美金（約台幣30.21億元）善款。她也曾出現在Netflix於2024年推出的紀錄片影集《明日有解？比爾蓋茲的未來對策》中，談論網路錯假訊息對她職涯的影響。

「Tudum 2025」全球直播活動將於台灣時間6月1日上午8點於Netflix直播，在卡卡登台之前，也可以先在Netflix上回顧她2017年紀錄片《女神卡卡：五呎二吋》，深入了解她的音樂之路，更多消息也歡迎造訪「Tudum 2025：現場盛會」網頁。

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