《新兵》男星車禍「膝蓋粉碎性骨折」仍入伍 神抽海軍陸戰隊

阿龐抽中「海軍陸戰隊」。（資料照，民視提供）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王大陸3月被爆砸百萬重金逃兵，檢警14日再出手掃蕩，發現多名男星涉案，引起社會譁然。然而，曾出演《新兵日記》余班長一角爆紅的「阿龐」龐庸之，昨（16日）曬出左腿上的長疤，自曝曾因車禍導致左膝粉碎性骨折，結果痊癒後，體檢不但是「甲等體位」，還在海軍陸戰隊服役2年，讓他忍不住自嘲有「當兵臉」。

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阿龐昨在IG限時動態發文指出，自己一早陪媽媽去市場，在麵店用餐時，電視正在播報「閃兵案」相關新聞，豈料，龐媽越看越疑惑，因為阿龐的左膝過去車禍粉碎性骨折，為此開了3次刀、打了2根鋼釘，結果相隔2年體健仍是「甲等體位」，甚至抽到海軍陸戰隊。

阿龐過去車禍左膝粉碎性骨折。（翻攝自IG）

龐媽好奇地說，「服役2年國家到底判定的標準是什麼？」麵店老闆突然脫口說：「長相！」讓阿龐聽後無奈表示，「老闆啊！我常常去給您捧場，您不能賺了我的錢，面子都不給我吧」，更忍不住自嘲，「活到50歲才明白，原來有一種長相，叫作『當兵臉』」。

阿龐自嘲有「當兵臉」。（翻攝自IG）

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