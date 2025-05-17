17歲女星曬960萬耳環炫富 「公務員爸遭疑貪汙」急喊：是贗品

黃楊鈿甜配戴的耳環引起熱議。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國17歲女星黃楊鈿甜近來因演出戲劇《五福臨門》擁有不小話題，日前她在成年禮上配戴的耳環價值約230萬人民幣（約新台幣962萬），掀起外界討論，就有人發現黃楊鈿甜的父親是名公務員，質疑光憑公務員的薪水，根本買不起如此昂貴的耳環。對此，其工作室緊急出面回應，就連她的父親也親自發聲滅火。

據中國媒體報導，黃楊鈿甜的父親楊偉是一名公務員，在2015年至2017年曾在雅安市經合外事局工作，主要負責招投標工作，2017年辭去公職後經商，其母親則長年在企業工作。而在黃楊鈿甜曬出天價耳環後，不少網友便挖出她的家庭背景，發現黃楊鈿甜家在深圳的別墅價值過億，且她也曾在一個家中滿是珠寶首飾的櫃子前拍照。

請繼續往下閱讀...

消息曝光後，黃楊鈿甜的奢華生活，與其雙親的收入十分不匹配，引起外界質疑楊偉在職期間利用不法手段中飽私囊。雖然雅安市相關部門回應指出，楊偉已離職8年，其個人及家屬的收入情況與公職無關，但仍未能平息外界質疑。

黃楊鈿甜的父親發聲回應。（翻攝自微博）

黃楊鈿甜工作室昨（16）緊急發聲明回應，表示網上針對黃楊鈿甜及其父母的相關指控皆為惡意謠言，要求停止傳播、刪除相關貼文，並稱已委託律師蒐證，將依法追究侵權行為的法律責任。隨後，黃楊鈿甜的父親也出面澄清，解釋女兒佩戴的是品「並非正品」，目前已經封存保管，強調自己從未涉及任何違法行為，承諾願意接受監督並配合調查。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法