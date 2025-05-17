坎城影展》表情逐漸母湯！艾瑪史東首映會「遇襲」 雙帥英雄救美

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕曾執導《宿怨》、《仲夏魘》及《寶可噩夢》的鬼才導演亞瑞阿斯特新片《艾丁頓》（暫譯，Eddington），於當地時間16日在第78屆坎城影展首映，主演該片的影后艾瑪史東現身紅毯，卻意外上演正面交「蜂」，險被蜜蜂襲擊，讓身旁的奧斯汀巴特勒及佩德羅帕斯卡當場上演英雄救美。

艾瑪史東（左起）、奧斯汀巴特勒、導演亞瑞阿斯特、瓦昆菲尼克斯、佩德羅帕斯卡一同出席《艾丁頓》坎城影展首映。（美聯社）

導演阿斯特率領主要演員瓦昆菲尼克斯、艾瑪、奧斯汀、佩德羅等人一同出席，艾瑪當時站在奧斯汀與佩德羅之間合照，突然注意到一隻蜜蜂在頭頂附近盤旋，她隨即指向空中，打斷拍照流程，笑著驚呼並往後閃避，臉上表情逐漸「母湯」。奧斯汀當場對著蜜蜂方向輕輕吹氣，試圖驅趕，佩德羅則直接揮手拍打，避免蜜蜂靠近她。

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奧斯汀巴特勒（左二）在《艾丁頓》首映紅毯試圖把蜜蜂吹跑。（法新社）

《艾丁頓》故事背景設定於2020年5月，再度和導演阿斯特和作的瓦昆菲尼克斯在片中飾演一名小鎮警長，與佩德羅飾演的市長之間展開對峙，引發新墨西哥州艾丁頓鎮鄰里間的對立與爆炸性衝突。

去年奧斯汀接受《好萊塢報導者》訪問時形容該片的拍攝是「一段瘋狂冒險的旅程」，他說：「我這次演的角色與以往完全不同。我和亞瑞已認識一段時間，很開心能和他一起在片場工作。他是一位極具才華的導演，信心十足、幽默感強，想像力也非常狂野。」

艾瑪史東（左）在《艾丁頓》首映紅毯被蜜蜂嚇到表情逐漸母湯，佩德羅帕斯卡也幫忙驅趕。（法新社）

在坎城首映紅毯上，艾瑪穿上一襲剪裁俐落的白色不對稱洋裝驚艷全場。當天到場的明星還包括安潔莉娜裘莉、傑瑞米史壯、娜塔莉波曼等人。

安潔莉娜裘莉也現身《艾丁頓》坎城首映紅毯。（美聯社）

首映後導演艾斯特一如往常地自嘲發言：「我不知道該說什麼，也不知道你們怎麼想…抱歉吧？謝謝各位…吧？」他隨後補充道：「能來到這裡我感到非常榮幸，這真是夢想成真。謝謝你們讓我站上這個舞台。」第78屆坎城影展將舉行至24日，《艾丁頓》在影展亮相後，將由A24發行在北美上映，台灣尚未公布檔期。

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