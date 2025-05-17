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娛樂 最新消息

遭陳傑憲界外球擊中胸口 看台區女球迷感受滿滿人情味

〔記者陳慧玲／台北報導〕人間處處有溫情，這可不是老掉牙的話，而是真實發生在樂天桃猿與統一獅的球場看台上。

前兩天有球迷去看統一和樂天球賽，沒想到坐在看台區意外被陳傑憲一支界外球直擊胸口，當下周遭的球迷紛紛表達關切，被擊中胸口的女生也在社群分享當時狀況，談到：「對我來說，那晚最難忘的，是看台上每一個不經意的關心。」

陳傑憲擁有許多粉絲。（翻攝自IG）陳傑憲擁有許多粉絲。（翻攝自IG）

回顧當天球場上情況，投手呂詠臻投球之後，被陳傑憲打成界外球，意外擊中女球迷胸口，她形容當下的劇痛還來不及反應，但身邊的觀眾紛紛向她表達出關切。

眼見女球迷被球擊中，其他球迷紛紛詢問她的狀況，還有球迷遞出衛生紙給她，另外讓她印象最深一幕，是原本撿到陳傑憲擊出棒球的男球迷，發現這位女球迷被擊中胸口，非常貼心的走過來，把珍貴的一顆球送給她。

男球迷（右）將撿到的、由陳傑憲擊出的棒球，轉送給被球擊中胸口的女球迷。（翻攝自YouTube）男球迷（右）將撿到的、由陳傑憲擊出的棒球，轉送給被球擊中胸口的女球迷。（翻攝自YouTube）

當時有工作人員告訴這位被球打中的女球迷：「這是陳傑憲打的球喔！」女球迷形容，簡單的一句話，似乎也讓疼痛變輕一點了。隨後醫護人員也前來協助冰敷，儘管被球打中仍讓她身上留有淡淡的瘀青，不過當天在看台區感受到的人情溫暖，還是相當難忘。

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