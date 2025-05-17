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娛樂 最新消息

台灣藝人狂輸誠！黃明志爆中國合約「全面管控言論」 連私生活都不放過

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕針對台灣藝人頻頻在微博轉發中國官媒央視新聞「台灣必歸」貼文，陸委會、文化部擬查處唱和者，維護國家尊嚴，引起熱議。值得注意的是，馬來西亞創作歌手黃明志日前拍片揭露，藝人到中國發展的內幕，直指經紀公司對於私生活全面控制。

黃明志自曝沒有進軍中國市場的原因。（資料照）黃明志自曝沒有進軍中國市場的原因。（資料照）

黃明志9日在YouTube頻道上傳新片，分享前往中國發展演藝事業的內幕。黃明志表示，許多人質疑他為何不去中國發展，事實上，過去有5家經紀公司主動與他談合作，自己還有與抖音、網易雲、QQ音樂等多家網紅孵化公司接觸，其中也包含電影公司及中國有嘻哈的音樂製作公司。

黃明志表示，過去他因為《飄向北方》等歌曲的爆紅，開始有公司找他洽談，然而，他發覺合約裡頭藏了不少陷阱，其中包括言論限制，若是違反規定，對方可以單方面解除合約，並求償人民幣一千萬（約新台幣4200萬元），此外，該限制不侷限在中國網內的社群平台，還涵蓋IG、臉書等，「在中國以外的私生活都會被控制」，且合約內並沒有註明，所謂的「有影響的言論」究竟是依照哪個國家的法律。

黃明志特別點出，合約寫道「不得在中國境內參與任何違法犯罪活動」，這讓他滿頭問號，不清楚「境內」的定義為何？此外，合約明確規範，藝人不得發表「台獨」、「藏獨」等政治敏感言論，對此，他痛批，「只要在中國批判政府，就是沒有維持正面良好的形象。」

黃明志爆料，中國有一些曾經寫過較為敏感的歌或是發表敏感言論的歌手，都要寫切結書和悔過書，甚至是拍影片以示效忠國家，直指這項規定主要針對台灣歌手，「你們心中的神，都要做這麼下賤的事情」，坦言自己對於這些明星所做的事相當幻滅，「這個行為很背叛創作人」，以上種種因素也導致他無法與中國經紀公司簽約，「我沒辦法跟人治國家合約（作）。」

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