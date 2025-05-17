大S是守護者！許雅鈞妹揭生前暖舉 「連小S婆家都顧到」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛農曆春節期間驟然離世，至今已屆滿百日，妹妹「小S」徐熙娣日前發起悼念活動，號召親友與粉絲分享大S帶來的影響與最想念的片段，掀起圈內外集體追思，連丈夫許雅鈞的胞妹許馨云也發文哀悼，深情讚頌大S生前對家庭的付出與溫柔力量。

許馨云（左）回憶大S生前對小S婆家家人皆視如己出。（翻攝自臉書）

小S的小姑許馨云近日發表長文，感念大S對人生帶來的影響，「她總是微笑著，輕輕地、緩緩地訴說事情，不管那些事多麼沉重。」她回憶大S彷彿擁有一雙巨大的翅膀，能在狂風暴雨中保護全家人，「像一道勇往直前的光」，即便面對人生低谷也依然無懼前行，是她眼中永遠溫柔且堅定的守護者。

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許馨云也提到，大S生前對小S的公婆也十分關照，經常送禮給小S公公許慶祥，見面也總是熱切擁抱小S婆婆，對妹妹的婆家家人真誠相待，「她是那種一想起來，就會讓我嘴角上揚的人。」她最後感性表示，會將這份美好記憶永存心中，並學習大S的待人方式，「帶著她的能量，善待身邊的每一個人。」

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