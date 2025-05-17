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娛樂 電視

卓君澤才脫口「人生無難事」…威廉隔天就遭拘提出大事

〔記者邱奕欽／台北報導〕「藝人閃兵案」風波持續延燒，「威廉」廖亦崟14日遭檢調帶回約談後，以50萬元交保，連手上握有的電視節目主持工作也相繼喊卡暫停合作。巧合的是，前主播孕妻卓君澤才分享影片感慨「人生無難事，共勉之」，隔日威廉就遭拘提出事，令人始料未及。

卓君澤（左）才感慨「人生無難事」 ，威廉隔天就遭拘提。（翻攝自IG）卓君澤（左）才感慨「人生無難事」 ，威廉隔天就遭拘提。（翻攝自IG）

威廉捲入藝人閃兵案，風波延燒至他的節目主持工作，TVBS宣布旗下節目《食尚玩家》、《來吧！哪裡怕》已暫停合作，原訂6月開拍的《哪裡怕》第二季拍攝計畫也緊急喊卡。不僅如此，威廉與許效舜共同主持的東森節目《效廉出發吧！》，也正式聲明「暫停威廉的拍攝工作」，由於風波來得又急又猛，節目製作節奏大亂，連環出手切割，威廉逐漸回溫的事業因此再陷入低潮。

然而，卓君澤13日才在自己的IG廣播專區，分享2名父親在妻子皆未同行的情況下，各自帶著孩子驅車前往新竹露營，卻面臨諸多窘境與難題的影片，同時她也感慨，「當你覺得今天不是很順的時候，看看這兩位爸爸的初次帶娃露營，絕對會被療癒，人生無難事，共勉之。」豈料話音剛落，威廉隔日就因涉及規避兵役遭到拘提。

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