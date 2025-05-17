小嫻44歲上大學、67歲潘越雲拚博士！盤點5位「重量級學生藝人」

〔記者陽昕翰／台北報導〕學海無涯，近年許多藝人選擇重返校園，67歲的歌壇天后潘越雲超認真，修完碩士又要攻讀博士，而北流董事長黃韻玲事業忙碌之餘，今年仍以榜首之姿考上研究所，拚勁十足。

近年許多藝人選擇重返校園，左起為林予晞、潘越雲、小嫻。（資料照）

小嫻去年9月成為屏東大學音樂系新鮮人，她44歲才當大一學生，除了學業還要練琴，自曝開學時壓力超大，要學習跟不舒適的挫折感共存。

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而文青女神林予晞近年也重返校園進修，想透過社會學反饋到戲劇的角色，她是台北大學社會系的碩二生，正在著手寫論文。

另外，金鐘主持人許效舜與美聲天后潘越雲兩人更猛，目前都在攻讀博士，62歲的許效舜擁有開南大學健康照護技術碩士學位，花甲之年的他喊話「活到老學到老」，正在攻讀國立台北教育大學藝術與造形設計學系藝術跨域整合博士班。

潘越雲63歲時先拿到台師大流行音樂產學應用碩士畢業證書，3年前更考取台語文學博士班，只花1年半就修完所有學分，毅力驚人。

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