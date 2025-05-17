坎城影展》暮光女痛批導演門檻「狗屁謬論」 斥川普影響「令人恐懼」

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕以《暮光之城》系列走紅全球的克莉絲汀史都華，近年來積極突破框架，16日更帶著她的長片執導處女作《水之年代》（暫譯，The Chronology of Water）來到坎城影展「一種注目」單元首映。她在影展上直言不諱地批評電影導演領域中存在的障礙，同時表示美國總統川普對電影產業的影響「令人恐懼」。

克莉絲汀史都華以導演身分帶著執導處女作《水之年代》，來到坎城影展「一種注目」單元首映。（美聯社）

《水之年代》改編自美國作家莉迪亞尤克納維奇的回憶錄，敘述一個女孩在童年遭父親虐待後，憑藉游泳拿到大學獎學金，卻逐漸走上失序人生的故事。她在探索自己的雙性戀傾向過程，卻被貼上「不正常」的標籤，期間所經歷的傷痛全在回憶錄中忠實呈現。

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導演克莉絲汀在首映前參加了由非營利組織「Breaking Through the Lens」舉辦的爐邊對談，她提到所謂「你必須擁有經驗或技術熟練度才能勝任導演」的說法根本是「狗屁謬論」，直言「這其實只是產業在自我保護，是一種男性視角的產物，彷彿這是一件很難做到的事。事實上，只要你有話要說，任何人都能拍電影。」

克莉絲汀坦言自己在為電影找資金的過程中遭遇重重困難，最難的部分就是「找到資金，以及投注長時間投入的決心」。她說：「我直接逃離美國，這個王八蛋地方」並透露電影是在拉脫維亞與馬爾他拍攝完成。

此外，克莉絲汀也在坎城影展期間接受《好萊塢報導者》訪問，直說：「我們正活在一個每一秒都在自我崩解的世界……大家都不斷回頭張望，心想：『天啊，太扯了。』這種滑落式的崩壞真的太可怕。」

克莉絲汀史都華直言，只要有話要說，任何人都能拍電影。（美聯社）

談到川普提出的電影產業關稅政策可能帶來的影響時，克莉絲汀表示：「我們每天都在討論這個，到底會發生什麼事？尤其我們好不容易找到了自己的聲音……雖然以前也並非風平浪靜，但現在的情勢卻是如此具體、如此強烈、如此關鍵，令人自然地感到恐懼，他的陰影非常黑暗而沉重」。

克莉絲汀認為，現在應該預期最壞的情況，同時為最好的結果奮戰，但她強調自己對當前政治局勢保持一定的正面態度：「現在活著其實是一件很刺激的事。而且我們可以一起大聲表達，這也很酷。」

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