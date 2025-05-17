凱特溫絲蕾陷壓力與自我懷疑 沉浸猶如被「附身」崩潰到哭

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡影后凱特溫絲蕾耗時9年親自製作、主演的電影《她眼中的世界》聚焦二戰傳奇戰地攝影師黎米勒的故事，揭露她從時尚名模蛻變為親赴前線、見證人類苦難的攝影記者，一段關於勇氣與自我救贖的歷程。

電影籌備過程中，凱特獲得黎米勒的兒子安東尼彭羅斯全力支持，不僅得以入住黎米勒生前的莊園，還開放母親的完整檔案館供她研究，包括6萬張戰時底片、攝影裝備、信件、日記與服裝等細節。凱特坦言：「我真的像是被黎附身了，那是一種前所未有的沉浸感。」

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電影《她眼中的世界》由凱特溫絲蕾監製並完成主演。（采昌提供）

凱特形容這是演員生涯中最重要的準備之一，卻也曾多次在過程中懷疑自己是否勝任角色而落淚。「我知道如果我不拍，這個真實的故事可能永遠不會被說出來。」她堅持完成這部電影，就是為了讓安東尼在有生之年看到母親的故事被傳遞，「他已經78歲了，等了快四十年。我必須為他完成這件事。」

凱特溫絲蕾因為壓力與自我懷疑，多次崩潰落淚，仍堅持要拍出《她眼中的世界》。（采昌提供）

其實早在1997年《鐵達尼號》上映時，安東尼就對凱特留下深刻印象，當時他心中就埋下「讓她演母親」的念頭。他回憶：「我喜歡她不怕濕、不怕髒，願意跌倒，也願意真誠。這些特質就跟黎一樣。」多年後夢想成真，他看完電影後更情緒激動地說：「我真的以為看到黎回來了！她的聲音、手勢、神情，全都一模一樣，太不可思議了！」

《她眼中的世界》不僅是凱特溫絲蕾首度身兼監製與演員的電影，更是一部結合歷史、戰爭與女性力量的感人之作，將於5月29日在台上映。

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