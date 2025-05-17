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娛樂 電影

角頭前進中國！王陽明、懷秋下月隨兩岸電影展登四川雅安

〔記者許世穎／台北報導〕由導演李行創辦、致力於促進兩岸影人交流的「第16屆兩岸電影展」，將於5月21日至26日在台北誠品電影院舉行6天放映活動，並於6月6日至11日移師四川雅安與成都展開中國場。

今年中國參展片之一《誤殺3》再傳喜訊，台灣演員高捷、張榕容、徐詣帆確認出席映後見面會，與導演甘劍宇及演員周楚濋一同現身，與觀眾分享幕後拍攝點滴。張榕容與徐詣帆亦將出席影展開幕式，與各界嘉賓一同為影展揭開序幕。

《角頭－大橋頭》參展「第16屆兩岸電影展」。（兩岸電影展提供）《角頭－大橋頭》參展「第16屆兩岸電影展」。（兩岸電影展提供）

本屆影展台灣電影陣容豐富，共選出六部作品代表參展，題材橫跨劇情、動作、青春、奇幻與紀錄類型，展現台灣電影的多元風貌與創作能量，包括：榮獲金馬獎8項提名的《小雁與吳愛麗》、台灣破億票房動作片《角頭－大橋頭》、獲「優良電影劇本」特優獎的青春片《夜校女生》、奇幻愛情片《愛的噩夢》、熱血桌球成長故事《乒乓男孩》，以及曾寶儀與導演林明謙歷時4年拍攝的紀錄片《交換禮物》。

屆時，《小雁與吳愛麗》導演林書宇將與主演夏于喬一同前往雅安出席開幕活動，成為繼《百日告別》後再度參與兩岸電影展的代表作品。夏于喬笑說，片中另一位演員楊貴媚雖因工作無法同行，但去年她曾赴雅安參展並返台後榮獲金馬最佳女配角，或許也是「吳愛麗與雅安的一種緣分」。

其中女星項婕如本屆可謂最忙碌，分別以《夜校女生》與《愛的噩夢》兩部作品參展，展現截然不同的演技面貌，去年她也憑《愛的噩夢》入圍台北電影獎最佳女主角獎，這次將攜雙片亮相雅安與影迷見面，期待獲得更多觀眾共鳴。此外，《角頭－大橋頭》主演王陽明與張懷秋亦將代表「角頭宇宙」於雅安與中國影迷見面，進一步推廣台灣特有的江湖文化與人文魅力。

榮獲金馬獎8項提名的《小雁與吳愛麗》也代表參展。（兩岸電影展提供）榮獲金馬獎8項提名的《小雁與吳愛麗》也代表參展。（兩岸電影展提供）

根據兩岸電影交流委員會主任委員朱延平導演表示，截至去年，兩岸電影展已將94部台灣電影帶往中國，今年再加上六部，恰好累積達100部。他表示：「100部聽起來不多，但代表我們讓100部台灣電影進入中國觀眾視野，也促成了無數的影人交流與合作。像去年就有9部台灣電影在中國商業上映，累計票房高達新台幣34億元，其中多部皆曾參與兩岸電影展。」

而在台北場次期間，影展也預計邀請易烊千璽、蔣勤勤、王耀慶、喻恩泰、周楚濋等中國影人來台與影迷互動。其中中國喜劇片《抓娃娃》亦將安排映後大講堂，由主創與觀眾面對面分享拍片心得，深入探討喜劇創作的節奏與挑戰。

第16屆兩岸電影展票券已於5月10日透過全台7-ELEVEN ibon機台與ibon網站正式開賣，少數場次仍有票券釋出。凡購買任三場以上，即可參加限量「過夜包」抽獎，贈品內含網路爆紅台灣味面膜及知名設計師牙刷套組，數量有限，送完為止。更多影展資訊與活動詳情，請持續關注兩岸電影展官方社群公告。

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