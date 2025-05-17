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娛樂 電影

這部片壞到骨子裡 壞蛋聯盟續作遇上強勁對手惡女聯盟

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠賣座動畫續集《壞蛋聯盟2》昨（16）日曝光全新預告，觀眾將再度見證這群由動物組成的傳奇壞蛋團隊，在試圖洗心革面之際，意外遭遇神秘強敵「惡女聯盟」，被迫展開一場驚險萬分的「最後一票」行動。

《壞蛋聯盟2》曝光全新預告。（UIP提供）《壞蛋聯盟2》曝光全新預告。（UIP提供）

《壞蛋聯盟》改編自作家艾倫布雷比所著、榮登《紐約時報》暢銷排行榜的同名童書系列，並再度由首集導演皮耶佩里費爾回歸執導，原班製作團隊與超強配音陣容攜手打造。

首集原班人馬將回歸為動物團夥配音，包括金獎得主山姆洛克威爾再度獻聲智慧首腦狼先生、馬克馬隆獻聲開鎖高手蛇先生、克雷格羅賓森獻聲偽裝大師鯊魚先生、安東尼拉莫斯獻聲瘋狂暴躁的「肌肉男」食人魚先生，以及綽號「萬絲通」的天才駭客狼蛛小姐也再度由金球影后奧卡菲娜配音。

《壞蛋聯盟2》全新海報。（UIP提供）《壞蛋聯盟2》全新海報。（UIP提供）

新加入配音陣容的有娜塔莎里昂、丹妮爾布魯克斯和瑪麗亞巴卡洛娃。由丹妮爾配音的「惡女聯盟」首領是一隻雪豹，她的副手是一隻野豬，內心柔軟，帶著孩子氣的活力，最後一個角色是一隻烏鴉，非常冷淡且具有諷刺感，她的幽默感非常到位。

故事延續首集結尾，主角們雖決定改過自新、組成「好人聯盟」，卻在新生活尚未安定之際遭遇更強敵人。面對「惡女聯盟」的挑戰，他們必須突破自我，找回最初的壞蛋本色，才能化解眼前危機。

電影延續《壞蛋聯盟》節奏明快、笑料不斷的風格，更將動作場面與視覺張力全面升級。從壞蛋們瘋狂出擊的行動、緊湊刺激的追逐戰，到與惡女聯盟正面交鋒的高潮橋段，不僅笑點滿載，更讓人目不暇給。《壞蛋聯盟2》將於8月1日在台上映。

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