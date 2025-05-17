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（獨家）65歲文章厲害了！「過五關」考上新加坡國立大學秘辛曝光

〔記者陽昕翰／專訪〕三金歌王文章將過66歲生日，他宣布考取國立新加坡藝術大學南洋藝術學院的表演藝術系，過關斬將考了5關才順利錄取，當收到錄取通知單當天，興奮到整個晚上都睡不著，難掩喜悅心情。

文章3月到國立新加坡藝術大學考試。（翻攝臉書）文章3月到國立新加坡藝術大學考試。（翻攝臉書）

文章去年才取得馬來西亞理工大學MBA工商管理碩士學位，生日前夕又捎來好消息，順利考取國立新加坡藝術大學，8月開學要當「最資深的大一新鮮人」。

文章透露，考試難度很高，首先要求自己寫劇本，還要把自己當男主角，演給大家看，「為了準備這個，就請了家教，幾乎天天和他討論。」可說是做足了準備。

文章更笑說，第一次到學校面試時，校門口的保全還不給他進考場，他堅定回應：「我沒有開玩笑，我是考生」，對方才趕緊放行。

文章孜孜不倦，考取新加坡的藝術大學要當大一新鮮人。（翰森娛樂提供）文章孜孜不倦，考取新加坡的藝術大學要當大一新鮮人。（翰森娛樂提供）

文章與教授一對一面談，教授開口就說：「不要以為你是名人就能錄取」，文章也幽默回說，「最好希望不要把我當名人，希望能讓大家看到我真正的成績和努力。」

想到開學後身旁都是18、19歲的年輕同學，年逾60歲的文章笑稱：「我看他們感覺都像自己的孫子、孫女一樣」，很期待到時候去學校的食堂吃飯，還要上體育課。

雖然有過MBA工商管理碩士的學習歷程，文章這次考上藝術大學等於是「打掉重練」，屆時要重新學習燈光設計、音響設計等幕後工作，大二還要去舞台劇實習，讓他充滿期待。

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