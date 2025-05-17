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北一女學霸升格五寶媽！滿肚妊娠紋挨轟醜死了 心痛出招反擊

〔記者陽昕翰／台北報導〕「資生堂千金」李宓是北一女、台大畢業的高材生，近年她升格成了五寶媽，卻因為產後留下的妊娠紋遭到網友嚴厲批評，坦言很受傷。

李宓前陣子曬出比基尼照，卻遭網友批評。（翻攝臉書）李宓前陣子曬出比基尼照，卻遭網友批評。（翻攝臉書）

李宓在社群透露，「過去這幾年，我的生活幾乎都是圍繞著孩子打轉，懷孕、生產、哺乳、帶五寶長大。」見到自己的妊娠紋與鬆垮的肚皮時也不以為意，覺得這很正常，就是孩子們的痕跡。

李宓是五寶媽，帶著家人到墾丁度假。（翻攝IG）李宓是五寶媽，帶著家人到墾丁度假。（翻攝IG）

直到李宓生了五寶後，穿著比基尼去度假，卻有酸民狠批，「她的肚子也太鬆醜死了」、「好噁心怎麼還敢穿比基尼」、「千金+藝人怎麼還不處理好肚子」，讓她感到難過。

李宓自信曬出近照。（翻攝IG）李宓自信曬出近照。（翻攝IG）

李宓透露心情，「我知道那些話不該放在心上，但我也是人，我也會難過。而且身為一個藝人，我一直都很敬業，好像應該要讓身材維持最好的狀態，才能好好繼續從事我的演藝工作。」

前陣子李宓去做了手術治療，許多人誇她身材變好了，她強調：「這不是為了討好誰，也不是因為我想當個完美的媽媽，這是我為了重新愛自己而努力的一大步。」近日李宓帶著家人到墾丁度假，再次穿上紅色比基尼，自信展現姣好身材。

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