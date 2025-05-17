秦漢隔24年回歸台劇突爆「導演挺兇的」 劉若英傻眼：怎麼記這麼清楚

〔記者蕭方綺／台北報導〕睽違24年再次參與台劇演出的秦漢，宣傳新戲《忘了我記得》幽默分享自己在第一次讀本時因「說話語速較慢」而遭導演劉若英提醒，也讓他緊張地表示自己是剛度假回歸工作，難免糊裡糊塗，還開玩笑說：「導演挺兇的。」急得劉若英連忙說道：「爸爸（指秦漢）你不是說你很多事都忘了嗎？怎麼這種事記這麼清楚啦！」兩人鬥嘴互虧的可愛互動也看得出兩人好交情。

謝盈萱（左）自曝是「不易落淚體質」，但到拍攝後期，一見飾演父親的秦漢（中）就哭，讓秦漢笑稱自己是「引哭體」。（Netflix提供）

此外，謝盈萱在劇中身兼脫口秀演員和便利商店店員，開拍前親自參與了單口喜劇的演出與編寫段子，為戲做足準備，她笑說：「當初稿子真的前前後後改了好幾次，但還是覺得不夠好，不敢面對，作為一位劇場演員，這還是我人生第一次破例更改演出的時間，因為真是太緊張！總覺得稿子可以再更好。」還說現在回頭看自己首次處女秀open mic的表現，評價是「很糟！不敢直視」。

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謝盈萱在《忘了我記得》中，身兼脫口秀演員和便利商店店員。（Netflix提供）

編導劉若英談到創作初衷時表示，由於自己開始面臨人生階段的各種狀況，想趁還有能力時，紀錄當下感受，並告訴大家「你不孤單」，她希望觀眾不論任何困境酸楚，都能輕鬆幽默看待。正因如此，本劇以脫口秀演員作為女主角設定，卻出乎意料地困難，除了編劇團隊提前做了許多田調外，謝盈萱更在拍攝前熬夜改段子，對此編導劉若英感動表示：「改的比我們好太多了！她的段子是耐看的脫口秀，回想起總能莞爾一笑。」

劉若英宣傳影集《忘了我記得》，團隊重現金馬影帝秦漢劇中的客廳場景。（Netflix提供）

此外，謝盈萱坦言，拍攝過程雖然有時找不到方向，不過編導劉若英和劇中飾演爸爸的秦漢給予了許多幫助，彼此一起碰撞出新想法，秦漢更是總能帶領謝盈萱，給足她安心感，甚至到拍攝後期是一見他就哭，導演劉若英透露謝盈萱曾說過自己是不易落淚的體質，原本還擔心哭不出來，沒想到一見秦漢，眼淚就停不下來，對此秦漢笑稱：「我只是個引哭體。」話一出口，引發現場哄堂大笑。《忘了我記得》將在2025年5月23日於Netflix上架。

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