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娛樂 電視

遭陌生男持手機盯拍做惡夢 姚愛寗挺身而出：女性說出不適不該被責難

〔記者蕭方綺／台北報導〕姚愛寗日前在社群平台發文揭露一段令她感到不安的經歷，她提到2週前陪同友人參加公開講座，會後在會場後方陪友人的小孩玩耍，發現一名戴著口罩的陌生男子疑似不斷持手機對著她們拍攝，甚至持續變換位置，舉止詭異，會後該男子還尾隨拍攝，讓她感到不安，主動上前對話，對方聽完後雖然道歉並離開，這段經歷卻在她心中留下陰影，甚至在日後多次夢見被拍攝、跟蹤的場景。

她指出，自己一開始認為當下屬公開場合，許多民眾都有拍照攝影，她並未立即制止對方，只是本能地以身體遮擋小孩，希望能減少小孩被拍入鏡的機會，但活動結束後大多數人已離場，她帶著小孩轉往鄰近展區，該名男子竟仍尾隨，並持續將手機對準她們，「那時氛圍已經不是正常拍攝可解釋的情況」，因此她認為若要拍小孩，應先徵求本人與監護人的同意，對方聽完後雖然道歉並離開，這段經歷卻在她心中留下陰影。

姚愛寗希望社會能逐步建立尊重孩童與女性自主權的公共相處意識。（資料照，記者王文麟攝）姚愛寗希望社會能逐步建立尊重孩童與女性自主權的公共相處意識。（資料照，記者王文麟攝）

姚愛寗原本不打算公開分享此事，除了擔心誤會對方，也因為作為女性公眾人物，在發聲時常會被貼上「太敏感」、「難相處」等標籤。即便當時沒有做錯，她仍立刻向經紀人報告，擔心處理得不夠妥當。她感嘆：「這就是女性在面對不適時，常常還要背負的自我審查與壓力。」

她指出，自己理解有些人可能是內向害羞、與人互動不易，但這不能作為讓他人感到不舒服的理由。這次選擇發聲，是希望社會能逐步建立尊重孩童與女性自主權的公共相處意識，讓每個人在感到不安時，都能安心地說出來，不再害怕遭受責難。

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