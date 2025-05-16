楊繡惠節目收視開紅盤 「外穿比基尼」火辣尬舞李多慧

籃籃、李多慧、阿翔、楊繡惠。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視、八大《綜藝新時代》，上週五播出收視大開紅盤，為了慶祝好成績民視團隊直播快閃到新竹香山「青青草原」探班，還找來韓籍啦啦隊女神李多慧擔任嘉賓，大跳應援舞為節目祝賀。

李多慧（左二）擔任嘉賓大跳應援舞為節目祝賀。（民視提供）

上次在龍山寺錄影，楊繡惠提到如果收視開紅盤，要「獨家限定」個人穿比基尼給粉絲一個人看，沒想到看到精品小橘盒就笑開懷的楊繡惠，一提到這事情，直接拿起精品盒子敲阿翔的頭說：「這都是阿翔亂答應講的」，阿翔慫恿繡惠姐先打開盒子，說不定是剛在後台提到要買的小皮件，打開盒子後居然看到「一條線跟小三角型」的比基尼，三個人拿起比基尼驚呼，這布料也太少了，楊繡惠還問：「這是口罩嗎？」讓全場笑翻天。

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楊繡惠（中）穿上比基尼答謝觀眾。（民視提供）

被問到這輩子有沒有穿過布料這麼少的比基尼？楊繡惠傻眼說「從來沒有」，邊看邊笑的籃籃還動手默默的幫楊繡惠「穿比基尼」，楊繡惠怒吼這比基尼有二套，有一套可以給籃籃，而且這麼小應該是她的尺寸，讓全場笑翻。

楊繡惠最後誠意十足的「外穿比基尼」答謝觀眾，楊繡惠強調她是說收視開紅盤，她個人一對一「獨家限定」穿給粉絲看，不可以拍照、錄影，沒想到大家越來越歪樓，阿翔說粉絲家如果剛好在他們錄影的外景地點，剛好爸爸爺爺叔公生日，可以聯絡粉絲團邀請繡惠姐穿比基尼去祝壽，但一定要當日壽星，還有收視開紅盤的時候，讓全場笑瘋。

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