威廉涉閃兵節目連喊卡 第4個節目「中止合作」公視回應了

威廉原本有3個固定節目，還有一檔新節目要拍，如今皆喊卡。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕威廉近日涉閃兵爭議，當下隨即積極面對處理，不過他手上主持的3個節目仍面臨異動，由他擔任主持的《來吧！哪裡怕》第二季宣布暫停錄影，《食尚玩家熱血48小時》以及他和許效舜搭檔的《效廉出發吧！》也宣布將先暫停威廉的拍攝，而今傳出他其實還有第四個與公視台語台合作的新節目，如今電視台也證實並透露已中止合作計劃。

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據悉公視原先找了英文名字同為「威廉」的沈玉琳，兩人組「雙面威廉」準備拍攝一季節目內容，帶著不同來賓回故鄉，體驗明星的家鄉風情，不久前才剛錄第一集，不過沒想到閃兵事件爆出，對此，公視證實表示：「威廉的確是台語台最新籌備、一個全新型態的外景綜藝節目主持人「威廉」之一。目前該節目正在籌備與試拍當中。閃兵事件發生後，台語台便決定與威廉中止該節目原本的後續合作計劃。」

事實上威廉在爆出風波後，人在綠島工作的他隨即到當地派出所作說明，也很快回台接受調查，外傳他因「態度不佳」保證金才高達50萬，不過實際詢問律師，交保金額會依涉案程度、不法所得跟被告資力而有所不同，而以威廉的知名度及經濟能力來說自然有比其他人高的可能性。

而在事件爆出後威廉老婆卓君澤社群還被網友波及，湧入留言反諷卓君澤「老公被抓了」，也讓不少粉絲替她無辜受牽連不捨，盼外界能理智看待。

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