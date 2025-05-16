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動力火車藏「涼山鬼」 顏志琳有多強？

「動力火車」成員顏志琳意外被發現曾在神級般的「涼山特勤隊」服役。（本報資料照，華研提供）「動力火車」成員顏志琳意外被發現曾在神級般的「涼山特勤隊」服役。（本報資料照，華研提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人王大陸因閃兵遭檢調調查，檢調持續偵查，果然第二波又發現包含：「小蝦」陳大天、李銓、括陳零九、大根、阿虎、威廉等人都涉嫌「閃兵藝能團」。不過，在這波話題當中，「動力火車」成員顏志琳意外被發現曾在神級般的「涼山特勤隊」服役，簡直讓人驚掉下巴。涼山特勤部隊到底為什麼特殊？被稱為「涼山鬼」的訓練又有多難？

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涼山特勤隊是一群具有高空、地面、水域等三棲滲透、突擊作戰的能力，有時還要經過雪地作戰訓練，簡直是全方位的兵種，在台灣，涼山特勤隊也是斬首部隊，戰力驚人可媲美美國海豹部隊、三角洲部隊。

由於具備陸、海、空三棲戰力，強悍的涼山特勤隊也被稱為「涼山鬼」。（本報資料照，記者楊政郡攝）由於具備陸、海、空三棲戰力，強悍的涼山特勤隊也被稱為「涼山鬼」。（本報資料照，記者楊政郡攝）

由於戰力強悍，涼山特勤隊也被稱為「涼山鬼」。想成為涼山特勤隊一員必須有5年以上軍齡、具備全副武裝在12分鐘內跑完3000公尺才能入選為儲備隊員，之後再受16週儲備訓練，達到體能、戰技巔峰，除此之外，涼山特勤隊還要接受高空跳傘訓練，同時制霸陸、海、空。

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57歲的顏志琳服兵役時，為陸軍航特部「高空特種勤務中隊」，正是大名鼎鼎的涼山特勤隊。（本報資料照，華研提供）57歲的顏志琳服兵役時，為陸軍航特部「高空特種勤務中隊」，正是大名鼎鼎的涼山特勤隊。（本報資料照，華研提供）

經過篩選考核後，進入專長訓練，包括水域滲透訓練、山地叢林特攻作戰訓練、特戰狙擊手訓練以及3000公尺高山的高寒地訓練，三棲特戰訓期持續3年之久，結訓時要通過「海龍蛙兵」、「兩棲蛙人」同時進行的「天威測考」，模擬滲透敵軍基地後，才能正式成為「涼山特勤隊」一員。

，讓人見識到演藝圈高手如雲。

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