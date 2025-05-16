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娛樂 最新消息

蔡瑞雪與「微風男神」舊情復燃？ 親吐：重寫故事

蔡瑞雪發了兩則耐人尋味的限時動態，讓人懷疑她與前男友是否復合。（翻攝自IG）蔡瑞雪發了兩則耐人尋味的限時動態，讓人懷疑她與前男友是否復合。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「北一女神」蔡瑞雪2023年底與「微風男神」孫麥傑談起戀愛，沒到這段戀情僅維持1年半，辨認了感情見光死。近日兩人又被拍到約會畫面，疑似舊情重燃？蔡瑞雪對此並未回應，但她卻在社群發了兩則限時動態，內容耐人尋味。

蔡瑞雪在限時動態中露出美腿，同時附上自己的心聲。（翻攝自IG）蔡瑞雪在限時動態中露出美腿，同時附上自己的心聲。（翻攝自IG）

在限時動態中蔡瑞雪說：「人生是自己的選擇，起伏也好，轉彎也罷，只要順著心走，就不算錯」；另一則限時動態則寫著：「有時候，我們以為生活只能照著既定的劇本走，但其實，隨時都能換一個腳色、換一個視角，為自己重寫故事，所有的事情，本質上都取決於我們的心態好與壞，都是通往成長的安排」。

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這兩則限時動態一張配圖是蔡瑞雪的白皙美腿，另一張則是窗外的風景，從內容來看，蔡瑞雪彷彿打算隨著自己的心走。

孫麥傑（左）、蔡瑞雪先前戀愛1年半後宣布分手。（翻攝自IG）孫麥傑（左）、蔡瑞雪先前戀愛1年半後宣布分手。（翻攝自IG）

先前蔡瑞雪與孫麥傑爆出分手，有一說指男方家中長輩反對，還有人說蔡瑞雪「豪門夢碎」但針對這一點蔡瑞雪提出反駁，認為自己根本沒有豪門夢。

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