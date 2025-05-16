張立東請日籍啦啦隊吃「這個」 網友狂批沒水準

張立東（左）在自己的YouTube節目上邀請希美來作客，不斷哄她吃檳榔。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星張立東除了活躍於演藝圈之外，近年更瞄準自媒體市場，積極經營YouTube頻道。昨（15）最新發布的影片當中，張立東邀請統一獅啦啦隊日籍隊員希美上節目，沒想到影片曝光後竟然激起眾怒，製作團隊也只好發出道歉啟事並緊急刪除相關片段。

統一獅啦啦隊日籍成員希美。（翻攝自IG）

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張立東在節目中邀請到希美作客，並表示要請她吃東西，但是從影片中看來，張立東手上拿的竟然是「檳榔」，他還說這是「2025版本的小籠包」、「台灣口香糖」用各式各樣話術試圖說服希美嘗一口。希美不太敢吃，張立東還說這東西冬天應援的時候可以吃，還哄希美：「吃一個看看，咬下去然後覺得感覺不對就（吐掉）」。敬業的希美雖然不敢嘗試，為了節目效果還是敬業地咬了幾口，然後轉身吐掉，至於味道，希美表示：「難吃」。

即使心中害怕，希美為了節目效果仍敬業地咬了幾口檳榔。（翻攝自YouTube）

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影片上架後，網友感到非常氣憤，有人指出檳榔是公認的致癌物，張立東三番兩次說服希美吃檳榔非常不妥。製作團隊也緊急發出道歉啟事，表示：先前節目內容中出現「請希美食用檳榔」的橋段，造成觀感不適，節目組在此鄭重道歉。已將相關片段刪除，感謝觀眾朋友們的建議與指教。

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