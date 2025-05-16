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王菲前夫爆財務危機 李亞鵬嫩妻認「經濟差改住小房」

李亞鵬嫩妻無奈坦言，經濟差舉家搬到小房。（組合照，翻攝自微博）李亞鵬嫩妻無奈坦言，經濟差舉家搬到小房。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕天后王菲的前夫李亞鵬近年來財務狀況備受關注，2015年因投資失利被法院強制執行償還4000萬人民幣（約1.8億元台幣）。如今，李亞鵬的小19歲二婚妻海哈金喜，近日公開坦言家中經濟狀況不佳，一家人正準備搬到較小的房子以縮減支出。

海哈金喜擁有175公分高挑身材是世界小姐選美出身，嫁給李亞鵬之後育有1名女兒，經常在社群平台分享家庭日常，目前擁有逾78萬粉絲追蹤。海哈金喜在影片中表示，李亞鵬正在出差，因此搬家事宜由她負責，「唉，經濟不好，縮減開支，也是家裡要面對的事。」她還強調雖然換屋，但只要一家人在一起，「溫馨最重要！」

此舉掀起網路兩極評價，一派人讚賞海哈金喜誠實面對現況，願與丈夫共體時艱，但也有人質疑這是刻意「賣慘」博流量的手法。事實上，海哈金喜去年4月也曾直言，李亞鵬債務尚未還清，夫妻正靠直播收入還債，並賣起春茶產品謀生，讓外界再次聚焦這對「現實版豪門落難記」。

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