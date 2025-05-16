小刀練跑腿部「撕裂未癒」 失落宣布棄賽世壯運

彭小刀在世壯運的備賽過程中，不慎受傷稍早忍痛宣布退賽。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會即將登場，沒想到開賽前夕卻傳來遺憾消息，天團5566成員「小刀」彭康育突於今（16日）宣布棄賽，他原本報名參加男子100公尺短跑項目，卻因一個月前練習時不慎拉傷左小腿腓腸肌，即便持續復健至今仍無法正常跑步，讓他忍痛做出棄賽決定。

小刀稍早坦言，當時左小腿在跑步時突然發出「啪啪兩聲」，檢查後被醫師診斷為腓腸肌中度撕裂傷，雖然不是阿基里斯腱受傷，卻仍舊影響嚴重，「努力休養復健到發文的此時此刻，太用力還是會痛」，因此只能放棄出賽夢想，同時他也曬出領到的選手證，感嘆心中有些失落。

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儘管如此，小刀仍不願放棄目標，更感性表示，這段時間感謝教練與陪伴他練習的夥伴，未來會盡快讓自己回到最佳狀態，「繼續完成我心裡的目標！」世壯運開幕式將於明日晚間在台北大巨蛋舉行，他也預告會親自到場替選手們加油，展現滿滿運動家精神與正能量。

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