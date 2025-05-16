ALL（H）OURS半夜跑網咖？隊長急喊停：我們沒偷溜出去

ALL（H）OURS由Masami（左起）、Minje、Xayden、隊長Kunho、Youmin、ON:N、Hyunbin組成，活潑又可愛。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國新生代男團ALL（H）OURS今天（16日）在台受訪，他們已經來台灣3次，卻沒有好好逛過夜市，成員Masami當場向經紀人喊話：「拜託你了！」希望能夠親自朝聖。

ALL（H）OURS的Xayden。（記者胡舜翔攝）

ALL（H）OURS的Hyunbin喜歡地瓜球。（記者胡舜翔攝）

ALL（H）OURS由Masami、Minje、Xayden、隊長Kunho、Youmin、ON:N、Hyunbin組成，他們三度受訪，依舊活潑又好笑，隊長Kunho秀最新學會的中文「親親」，之前非常想吃地瓜球，這次總算吃到，而且是超出預期的好吃。Hyunbin也很喜歡地瓜球，不過芒果冰是成員們最喜歡的食物，回韓國之前一定要吃到。

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ALL（H）OURS隊長Kunho學習的新中文是「親親」。（記者胡舜翔攝）

Masami很想去夜市，拜託經紀人這次要帶他們去，隊長Kunho表示，之前來台拍MV時勉強算有去過夜市，不過當時因為忙於拍攝所以沒有好好享受逛過夜市，這次希望能夠好好享受夜市氛圍。

老么ON:N在今年2月高中畢業，成員們都參加他的畢業典禮，ON:N表示，這是人生中最後的畢業典禮，哥哥也能一起參加並送她花，對他來說意義重大也很感動，「哥哥說今天你是主角，想做什麼都可以！」至於做了什麼？ON:N笑說就是跟父母一起吃個飯，再次回到公司好好訓練，被問到是否有送成年禮給自己？ON:N笑說：「心裡祝自己畢業快樂，物質上沒有特別想要的。」

不過Minje有話要說，透露自己的畢業典禮只有ON:N去，且還有成員說，「這麼麻煩為什麼要去？」隊長Kunho解釋，其實大家本來是要給Minje個驚喜，沒想到卻因為行程關係，還真的沒辦法出席，「所以我們講好，下一個成員畢業典禮時，要用兩倍來慶祝。」

ALL（H）OURS的老么ON:N展現可愛的性感。（記者胡舜翔攝）

ON:N在脫離學生身分後，終於不用早起上學，可以跟哥哥們睡比較晚，現在也希望能變得更男人一點。Youmin爆料，ON:N現在有了「男人病」，成年之後開始想展現帥氣的面貌，之前未成年的青澀可愛，接下來要展現男人的魅力。ON:N也在現場脫衣服展現可愛的性感，一旁穿無袖的Youmin也展現結實的肌肉，笑說擔心老么認真運動之後會被追上。

ALL（H）OURS的Youmin展現結實的肌肉。（記者胡舜翔攝）

ALL（H）OURS的Masami成年最想去網咖玩過夜。（記者胡舜翔攝）

Masami也已經成年，透露最想要超過12點還在網咖打遊戲，或者去汗蒸幕過夜，只見成員們大聊夜晚話題越來越起勁，隊長Kunho表示：「我們宿舍有宵禁時間，我們都非常遵守時間約定，沒有發生過偷偷跑出去的事情。」更進一步強調成員都很守規矩，守時又很愛乾淨。

ALL（H）OURS的漫撕男Minje做出「101」的動作，笑翻眾人。（記者胡舜翔攝）

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