郭婞淳加持！陳又榕戰世壯運舉重 拚80公斤喊「這輩子最累」

陳又榕將戰世壯運舉重項目，備賽過程更獲「舉重女神」郭婞淳鼓勵力挺。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「波波蓁」陳又榕曾是「飛兒樂團」阿沁旗下練習生之一，以女團「Ciao俏女孩」身分出道，近年轉戰戲劇圈，出演《市井豪門》、《愛的榮耀》表現亮眼，以甜美外型與姣好身材，吸引不少粉絲支持。然而，陳又榕近期宣布，將代表參加2025雙北世界壯年運動會的舉重項目，更大方分享備賽過程感性吐露心聲。

陳又榕坦言，一開始對報名參賽「世壯運」感到猶豫，「我這種能力、這個成績去比賽，是不是有點好笑？」甚至面對「能舉多重？」的問題也會羞於啟齒，直言「我連30公斤都覺得超級難！」不過她仍也以正向態度看待過程，期間更獲得「舉重女神」 郭婞淳的鼓勵，因此有感表示參賽並非為了「證明自己可以」，而是想享受運動帶來的樂趣，「這句話對我來說太沉重，也不好玩。」

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陳又榕透露，為自己在世壯運比賽設定的目標是，「拿下總和80公斤的成績」，雖然先前熱身賽僅達63公斤，但她並不氣餒，「目標當然重要，但失敗不是結束，跌倒了還能爬起來，這正是運動帶給我的一課。」距離世壯運開幕剩下1日，她昨（15日）終於忍不住發聲，「備賽好累喔，我感覺我這輩子都沒這麼累過！」一句話道盡她的全力以赴與無悔堅持。

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