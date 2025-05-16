超驕傲 四叉貓爽貼當兵照 嗨喊：我一天都沒逃

網紅四叉貓看到兵役話題右起，忍不住曬出「當年勇」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「閃兵案」持續擴大，繼男星王大陸之後，檢調第二波偵查「閃兵藝能團］發現包含「小蝦」陳大天、李銓、括陳零九、大根、阿虎、威廉等人都涉案。對此，網紅「四叉貓」就非常驕傲的表示自己一天都沒逃。

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四叉貓今（16）日貼出自己當兵時的照片，畫面中的他跟如今判若兩人，四叉貓說：「每次遇到當兵話題，就要貼一次我的當兵照片」，他更強調自己「一天都沒逃，整個當好當滿」。

四叉貓當兵的時候在陸軍服役，笑得非常燦爛。（翻攝自臉書）

四叉貓當兵時有在網路上留下「當兵日記」，記錄了軍中的酸甜苦辣，最令人深刻的是四叉貓當時還很驕傲自己從沒放過「么八假」。當兵的人通常會在週六早上8點放假，也就是「洞八」，若表現良好則有機會獲得榮譽假，提前在週五晚間6點放假，稱為「么八」，四叉貓在軍中從沒放過榮譽假，也是一種另類的驕傲。

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另外，四叉貓服役期間身材非常苗條，網友都覺得他笑得非常燦爛，和現在的照片相比，大家都笑說：食量沒變、運動變少，可以理解。

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