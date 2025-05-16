林進曝光頭當兵照打臉閃兵 同梯：放假是女的收假是男的

林進公開秀出當兵照及女裝照對比。（翻攝自Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣演藝圈「閃兵案」風波不斷，繼藝人王大陸涉嫌砸百萬透過「閃兵集團」規避兵役後，檢方擴大追查，再度查出多位知名藝人涉案。網紅林進昨（15）在社群平台公開秀出光頭當兵照及女裝照，笑稱收放假不同人。

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林進昨日在Threads上公開發文，大方秀出光頭當兵照、退伍令及穿著女裝樣子的照片，並笑稱：「那時候收假還會聽到同梯說，怎麼有人放假是女的，收假變男的」。他表示軍旅11個月的光陰有著各種喜怒哀樂，同時也透露，自己當時一放假就會拍許多影片當備份，並破除「當兵退伍就沒人看你」的魔咒。

林進發出自己的退伍令。（翻攝自Threads）

貼文曝光後，大批網友紛紛留言：「林進、小A辣、小賴、阿翰都有當兵，其他人到底有什麼資格逃兵啊！！」、「正港男子漢跟性感美人都是你！」、「你很棒耶而且當兵的你跟不同容貌的你都很好看，就是帥跟美都兼具！我很認真！！」、「戰鬥模式跟漂漂模式」。

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