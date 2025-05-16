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王大陸被當盤子？ 美女律師揭「閃兵價格」竟不用百萬

律師李怡貞透露閃兵手段及內幕。（翻攝自臉書）律師李怡貞透露閃兵手段及內幕。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣演藝圈「閃兵風暴」持續延燒，繼藝人王大陸涉嫌砸百萬透過「閃兵集團」規避兵役後，檢方擴大追查。威廉、陳零九、陳大天、大根、李銓、阿虎等多名藝人也涉「閃兵」，引起外界關注。王牌律師李怡貞昨（15）日，接受訪問，公開逃兵背後手段及內幕。

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根據《TVBS新聞網》報導，李怡貞接手過許多案件，透露辦理離婚案件時，有時候身分證上的役別欄位整個空白，就會詢問對方是否當過兵，因此聽過無數非法逃兵案例。李怡貞訴說自己當初聽聞藝人王大陸給閃兵集團360萬時非常驚訝，她表示：「我自己私底下聽到的都大概是30到50之間就可以解決這件事」。

李怡貞曝光閃兵管道價格。（本報記者攝）李怡貞曝光閃兵管道價格。（本報記者攝）

李怡貞認為逃兵管道在演藝圈內已經流傳已久，只要藝人稍微打聽，就可以與閃兵管道對接上。涉嫌閃兵案的藝人中有幾位已超過除役年齡，通常只會判緩刑或易科罰金，但基於這次規模龐大，檢方或許會爭取加重罪責，有機會加重到6個月有期徒刑。

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