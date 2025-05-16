晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

少年有成 《富比士》公布30歲以下菁英 車銀優上了

韓國「臉蛋天才」車銀優登上《富比士》2025年度「亞洲30位30歲以下菁英榜」。（翻攝自IG）韓國「臉蛋天才」車銀優登上《富比士》2025年度「亞洲30位30歲以下菁英榜」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕美國《富比士》（Forbes）昨（15）公布2025年度「亞洲30位30歲以下菁英榜」，榜單涵蓋10大類別，每類有30位入選者，總計300人。這300位菁英來自20個國家與地區，其中娛樂與體育類別當中，多位韓星入榜，如28歲人氣偶像車銀優。

素有「臉蛋天才」的車銀優於2014年在電影《閃亮的日子》擔任配角，之後更加入男團「ASTRO」以歌手身分正式出道，2024年推出個人首張EP《Entity》。他拍攝的電視劇《女神降臨》、《我的ID是江南美人》更是膾炙人口，IG追蹤者突破4700萬名，足見影響力之大。

車銀優最快於今年7月入伍服役當兵。（翻攝自IG）車銀優最快於今年7月入伍服役當兵。（翻攝自IG）

最快於今年7月入伍服役當兵的車銀優，已獲得經紀公司證實，消息為真。許多韓國網友開玩笑說：「車銀優的臉蛋可是國家保護級的」、「車銀優的臉不是應該受到保護嗎？」不過這些玩笑話並未影響他想入伍當兵的決心。

男團Stray Kids也以自創曲風受到全球歡迎，成為第4代K-pop團體中的佼佼者。（翻攝自IG）男團Stray Kids也以自創曲風受到全球歡迎，成為第4代K-pop團體中的佼佼者。（翻攝自IG）

男團Stray Kids也以自創曲風受到全球歡迎，成為第4代K-pop團體中的佼佼者。世界第一個聽障K-pop偶像團體Big Ocean也上榜，他們結合舞蹈與手語演出，展現音樂無障礙的精神。

根據榜單，今年入選者從超過4,500份提名中脫穎而出，《富比士》指出，入選者皆經由亞洲編輯團隊與外部專家聯合評選，綜合考量其影響力、創新性、營收潛力與社會貢獻。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中