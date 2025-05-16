少年有成 《富比士》公布30歲以下菁英 車銀優上了

韓國「臉蛋天才」車銀優登上《富比士》2025年度「亞洲30位30歲以下菁英榜」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕美國《富比士》（Forbes）昨（15）公布2025年度「亞洲30位30歲以下菁英榜」，榜單涵蓋10大類別，每類有30位入選者，總計300人。這300位菁英來自20個國家與地區，其中娛樂與體育類別當中，多位韓星入榜，如28歲人氣偶像車銀優。

素有「臉蛋天才」的車銀優於2014年在電影《閃亮的日子》擔任配角，之後更加入男團「ASTRO」以歌手身分正式出道，2024年推出個人首張EP《Entity》。他拍攝的電視劇《女神降臨》、《我的ID是江南美人》更是膾炙人口，IG追蹤者突破4700萬名，足見影響力之大。

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車銀優最快於今年7月入伍服役當兵。（翻攝自IG）

最快於今年7月入伍服役當兵的車銀優，已獲得經紀公司證實，消息為真。許多韓國網友開玩笑說：「車銀優的臉蛋可是國家保護級的」、「車銀優的臉不是應該受到保護嗎？」不過這些玩笑話並未影響他想入伍當兵的決心。

男團Stray Kids也以自創曲風受到全球歡迎，成為第4代K-pop團體中的佼佼者。（翻攝自IG）

男團Stray Kids也以自創曲風受到全球歡迎，成為第4代K-pop團體中的佼佼者。世界第一個聽障K-pop偶像團體Big Ocean也上榜，他們結合舞蹈與手語演出，展現音樂無障礙的精神。

根據榜單，今年入選者從超過4,500份提名中脫穎而出，《富比士》指出，入選者皆經由亞洲編輯團隊與外部專家聯合評選，綜合考量其影響力、創新性、營收潛力與社會貢獻。

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