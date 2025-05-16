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田馥甄小巡演萬里場延移至暨大 歌迷想就近住校內旅館也OK

田馥甄小巡演萬里場延移至暨大 歌迷想就近住校內旅館也OK田馥甄「田調」Live in Life野地小巡演，第三站改至暨大舉辦，日期也延到7月5、6日。（資料照，何樂提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕田馥甄「田調」Live in Life野地小巡演，6月7、8的新北萬里場巡演，將更改到埔里的國立暨大，暨大表達歡迎並全力配合，校方考量暑假女生宿舍將整修，加上埔里有不少優質民宿、旅館，決定不提供學生宿舍供投宿，但校內有合法旅館「暨大行旅」，歌迷也可列入考慮。

田馥甄野地巡演，第三站改在暨大的大草皮，校方過去曾在大草皮辦過演唱會。（暨大提供）田馥甄野地巡演，第三站改在暨大的大草皮，校方過去曾在大草皮辦過演唱會。（暨大提供）

田馥甄「田調Live in Life野地小巡演明後天從台南井仔腳瓦盤鹽田開唱，下週六、日（24、25日）在埔里鎮虎嘯山嵐飛行場舉辦，第三站原本6月7、8日在新北萬里熱氣流飛行場的巡演，將更改場地到國立暨南國際大學，時間延至7月5、6日下午3點。埔里鎮將有4場演唱會，埔里人都很期待也能為埔里創造演唱會經濟。

7月5、6日在國立暨南國際大學舉辦的田馥甄野地巡演，學校表示歡迎，原本也考量是否提供學生宿舍供歌迷住宿，惟經消防討論後，因為該校女生宿舍暑假要整修，且埔里是觀光鄉鎮，優質旅館、民宿很多，更有不少美食，為鼓勵歌迷到鎮上住宿、吃美食，決定不提供學生宿舍供投宿。

暨大經討論，考量女生宿舍暑假整修，將不提供學生宿舍供歌迷投宿，但校內有合法旅館「暨大行旅」可供歌迷參考。（圖擷自「暨大行旅」網站）暨大經討論，考量女生宿舍暑假整修，將不提供學生宿舍供歌迷投宿，但校內有合法旅館「暨大行旅」可供歌迷參考。（圖擷自「暨大行旅」網站）

雖不提供學生宿舍，但暨大強調，該校的合法旅館「暨大行旅」有20間同房型的房間，房價不高，有興趣的歌迷可上網查看後，再決定是否先預訂。

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