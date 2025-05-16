就愛諧音梗！田馥甄「田調」從萬里改到埔里遭罵5字 她發聲了

田馥甄明（17日）起將從台南展開「田調」Live in Life野地小巡演。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后田馥甄明（17日）起將從台南展開「田調」Live in Life野地小巡演，但昨天緊急宣布，原訂新北萬里場地將改到南投埔里，不過因為地點差太遠，改期後的時間又撞上歌迷已買的其他歌手演唱會，不免引來抱怨聲，但台灣民眾就是愛諧音梗，即使抱怨也還充滿諧音趣味。

對於田馥甄因新北萬里熱氣流飛行場原訂6月7、8日場次，因考量地點安全性，不得已延期到7月5日，而且把地點從新北改到南投埔里的暨南大學舉行，不少網友抱怨「要改也是八里吧」，覺得地點改太遠，另有網友以地名諧音開罵：「真的太里埔（離譜）！」，逗笑大家。

請繼續往下閱讀...

粉絲的心聲，田馥甄當然也聽見了，她今發文談到：「昨天一口氣打了兩千字左右的『甄』心長文，最後還是選擇沒發出來。相信若是真心，即便不言不語，也能把千言萬語唱進歌裡。」最後不忘向歌迷喊話：「我愛你們！期待明天台南鹽田見！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法