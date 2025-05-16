貝果快看！貝克小姐成軍8年 台灣從北到南唱進八大城市

「貝克小姐Miss Bac」將舉辦全台巡演。（福茂唱片提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕雙人組合「貝克小姐Miss Bac」成軍8年，由主唱筱卿與吉他手秉恩組成，他們年初剛在西門紅樓展演館舉辦完專場，現場驚喜宣布將展開全新的不插電巡迴演出「Mi88 Bac. to the City：UNPLUGGED LIVE TOUR」，從北到南唱進八大城市。

為了感謝廣大「貝果」（粉絲名稱）熱烈回應。「貝克小姐Miss Bac」公布巡演將自6月14日從宜蘭開唱，橫跨整個夏季，走訪桃園、花蓮、台南、嘉義、台北、高雄與台中，共舉辦九場演出。

請繼續往下閱讀...

被問到這次小巡演最期待的事情，吉他手秉恩竟然是各地的美食，甚至在會議上細數台南的牛肉湯、嘉義的火雞肉飯等，不過，被筱卿笑虧：「整天只知道要記得吃。」

筱卿也表示，很久沒有回他們的家鄉桃園開唱，期待這次可以回家唱歌，也希望帶給大家一種回到家的氛圍，兩人也說因為很久沒有採取不插電的方式，在成軍第8年的現在舉辦這次的巡演，有種回歸最原始的感覺。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法