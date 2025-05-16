「蘋果花歌后」楊燕睽違7年香江開唱 水土不服上吐下瀉

（左起）有「小鄧麗君」稱號的泰國歌手朗嘎拉姆、「蘋果花歌后」楊燕、「寶島歌王」謝雷。（香港星島日報）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「寶島歌王」謝雷與「蘋果花歌后」楊燕先後於本月19和20日於香港文化中心舉行演唱會，有「小鄧麗君」之稱的泰國歌手朗嘎拉姆擔任嘉賓，3人昨（15）日接受主辦單位環星唱片老闆張國林送上金唱片給兩位歌王、歌后。

謝雷（左）、楊燕（右）接受環星唱片老闆張國林所送的金唱片。（香港星島日報）

謝雷與楊燕是環星唱片影音產品中銷量最高的「活招牌」。楊燕睽違香港7年，昨天露面特別開心，她提起自己18年前第一次到香港開演唱會，也是由環星主辦。目前定居美國的楊燕，3年前喪夫，她坦承當時因為心情過於悲傷，一度想退出歌壇，好在身邊有一群好友支持、鼓勵她，她才決心重新振作。楊燕還幽默開起環星唱片老闆張國林的玩笑，說：「很多粉絲問我何時到香港（開唱），剛好老闆邀情，我就來了，不過老闆很小氣，我從紐約到香港的機票都是自費」，逗得現場哈哈大笑。楊燕也透露不知道是否因為搭乘長途飛機，抵港後水土不服，不斷上吐下瀉，只好求助醫師。

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謝雷（左）曾經跟朗嘎拉姆合作，稱讚她的聲音真的很像鄧麗君。（香港星島日報）

謝雷笑咪咪的說，楊燕雖然擔心會影響演出，不過她一上台唱歌就會換上巨星風采，比看醫師、吃藥還有效。同樣無法搭乘長途飛機的謝雷因香港距離近，所以開心和老友一起開唱，而且他之前就曾與有「小鄧麗君」之稱的朗嘎拉姆合作過。

近來一直有謠言指謝雷無法唱歌、要退出歌壇，這讓謝雷很不開心，他說自己永遠都不會提到「封麥」、「退休」，只要有粉絲支持，他就會一直唱下去。在尖沙咀擁有房產的謝雷笑稱：香港是我的第二故鄉，不過當問起他在尖沙咀的房子為什麼一直空著沒有出租，謝雷笑說：太麻煩了啦！

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