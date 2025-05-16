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吳婉君甩家暴陰霾「離開台灣」 炫辣照遭質疑反嗆網友

吳婉君。（翻攝自臉書）吳婉君。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳婉君有「八點檔女神」稱號，她3月遭男友趙駿亞家暴，透露交往的8個月，受言語暴力、情緒勒索，之後負傷前往警局提告傷害，並聲請保護令。她停工調養身心，近來與好友赴菲律賓愛妮島度假，在社群分享比基尼辣照，似乎逐漸走出家暴陰霾。

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吳婉君近日赴菲律賓愛妮島度假，她身穿紅色比基尼，露出豐滿好身材，性感背肌和蜜桃臀超吸睛，讓不少網友看得血脈賁張。她一邊進行水上活動、一邊曬著太陽，開心直呼：「曬不夠啦！屁桃都還沒有曬均勻。」透露還在愛妮島時，就開始著手計畫下一次的旅程，她大讚愛妮島是一年可以來個好幾次都不會膩的地方。然而她回台灣，先是與朋友聚餐，今則出發至台東。

吳婉君赴菲律賓愛妮島度假。（翻攝自臉書）吳婉君赴菲律賓愛妮島度假。（翻攝自臉書）

吳婉君分享旅遊照，有網友留言表示：「真的太敢穿了，有時候不見得要露。」她看到後回：「如果你常常下海，就會瞭解布料越少皮膚曬得越均勻，布料越少，泳衣乾越快感越好收納。不要因為不了解而批評。」她也說：「我的目的不見得是你以為的目的。」

吳婉君赴菲律賓愛妮島度假。（翻攝自臉書）吳婉君赴菲律賓愛妮島度假。（翻攝自臉書）

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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