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《全明星》彭尊靠籃球升學也免役 自爆隱疾發作「連下床都難」

彭尊（右）因患僵直性脊椎炎而免役；左為錢薇娟。（翻攝自IG）彭尊（右）因患僵直性脊椎炎而免役；左為錢薇娟。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕演藝圈近來掀起「閃兵風暴」，許多男星的免役體位引發關注被起底，曾在《全明星運動會》表現亮眼、同時也是籃球場上熟面孔的彭尊，近日也主動揭露自己因罹患僵直性脊椎炎被判定為免役體位，此屬於遺傳性免疫系統疾病，當時嚴重到「連下床都有困難」。

彭尊回憶從小靠籃球升學，雖然身體動作有些僵硬，但未明顯影響運動表現，不過到了大學開始發病，尤其天氣劇烈變化時症狀加重，「嚴重的時候下床都是要沿著床邊慢慢翻身」，他曾多次就診骨科，卻僅拿到肌肉鬆弛劑效果有限，直到看見周杰倫談及病況的新聞，才驚覺與自身症狀雷同，進一步檢查後才確診，開始接受風濕免疫科治療，每日服藥控制。

即使獲判免役，彭尊仍積極運動參與《全明星運動會》、跑過全馬、持續健身，他坦言，「去餐廳吃飯椅子一定要選靠背的，不然40分鐘我背部痛到食不下嚥。」睡覺每一小時必須換姿勢，長時間站立，或久坐仍會影響生活，「即便我連全馬都跑完了，仍然沒把握我能長時間站哨。」他也指出，僵直性脊椎炎患者反而不能完全靜止，持續運動可避免脊椎沾黏、骨化甚至失去彈性，「醫生最推薦的運動是游泳，希望這篇文能讓大家更了解僵直性脊椎炎。」

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