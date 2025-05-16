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小三沒上位！汪小菲明二婚 張穎穎吐心聲：感情一塌糊塗

汪小菲（左圖右）明將補辦婚禮，舊愛張穎穎（右）發文吐心聲。（翻攝自微博）汪小菲（左圖右）明將補辦婚禮，舊愛張穎穎（右）發文吐心聲。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故女星「大S」徐熙媛的前夫汪小菲明（17）與新歡Mandy補辦婚禮。對此，過去和汪小菲有過一段戀情的中國女網紅張穎穎，則是在社群發布一段自己拜廟吃齋唸佛的影片吐露心聲。

相關新聞：汪小菲舊愛開酸Mandy 暗諷汪家帶風向「天道輪迴」

張穎穎日前去到浙江一座寺廟中吃齋念佛，並在小紅書曬出影片，只見她和媽媽一起去拜拜，專心拿著香對佛祖跪拜，同時她也在文中寫下，「我允許自己的感情一塌糊塗，但是我的錢、我的自由我的前途我的身材，一點都不能出問題。」一番言論被外界認為是在回應前男友汪小菲再婚一事。

張穎穎在寺廟中吃齋唸佛。（翻攝自小紅書）張穎穎在寺廟中吃齋唸佛。（翻攝自小紅書）

事實上，汪小菲在與大S離婚前，就曾被拍到和張穎穎一起上酒吧，且多次甜蜜約會的畫面，不過兩人始終否認婚內出軌，直到大S再婚後，汪小菲才終於認愛張穎穎，更大讚女方曾救了自己2次，是自己的救命恩人。不過兩人分手後撕破臉，在大S離世時，張穎穎更發文痛批汪小菲裝深情人設。

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