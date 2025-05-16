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娛樂 最新消息

（影）陳大天涉閃兵舞台劇遭取消 曾國城曝私下互動憶當兵往事

曾國城出席高爾夫球活動。（記者陳奕全攝）曾國城出席高爾夫球活動。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城兩個月前爆出負面爭議，神隱多日後今（16）日他出席室內高爾夫球活動，而他與陳大天有一起參與舞台劇演出，對於他在閃兵名單內也坦言很驚訝。

相關新聞：陳大天閃兵延燒！果陀舞台劇宣告取消演出 接替演員曝光

曾國城出席高爾夫球活動。（記者陳奕全攝）曾國城出席高爾夫球活動。（記者陳奕全攝）

陳大天涉閃兵，他明原訂要參演果陀音樂劇《三個傻瓜》，今果陀宣告陳大天的演出取消，而與曾國城、鍾欣凌等人合作的舞台劇《莎姆雷特》，製作單位今表示「還在研討中」。

陳大天與曾國城、鍾欣凌等人合作的舞台劇《莎姆雷特》，製作單位今表示「還在研討中」。（資料照，記者胡舜翔攝）陳大天與曾國城、鍾欣凌等人合作的舞台劇《莎姆雷特》，製作單位今表示「還在研討中」。（資料照，記者胡舜翔攝）

曾國城聽聞坦言有些意外，稱讚陳大天演得很好，不過隨即表示，「別人的問題先不回答」。提到兩人雖然有交情但沒聊過兵役話題，曾國城自己則是在花蓮當了一年10個月的兵，說是因為這樣喜歡上花蓮。

被問及這次閃兵事件看法，說話變得小心翼翼的曾國城不再多加評論，僅說蠻意外的，不曉得他們是因為什麼原因才沒當兵，隨即要終止話題，說自己現在有陰影：「我講話好像很容易被扭曲，不要再害我了。」 侯昌明則分享自己當年抽籤抽到空軍，在松山機場服役，「其實不管是什麼軍，在裡面服從紀律、受苦受難，當兵結束後都有革命情感。」

曾國城出席高爾夫球活動。（記者陳奕全攝）曾國城出席高爾夫球活動。（記者陳奕全攝）

而昨北影公布入圍名單，曾國城以《小雁與吳愛麗》入圍本屆最佳男配角，他直呼很開心，但也謙虛認為得獎機率不高，不好意思看自己露屁股畫面，還被一旁佩甄吐嘈：「真的很犧牲，好險是黑白的！」結果曾國城作勢要掐她，笑果十足。

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