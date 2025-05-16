（專訪）阿湯哥問候台灣粉絲 喊話《不可能8》為觀眾而拍「娛樂大家是我的榮幸」

湯姆克魯斯《不可能的任務：最終清算》首映訪問：

〔記者許世穎／專訪〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的招牌系列推出最新力作《不可能的任務：最終清算》，他強調電影結合全系列過去30年故事線之大成，直說拍攝過程中就一直夢想能把這部作品帶給觀眾。除了問候台灣粉絲，也表示很希望能再度訪台，並感性表示，「我希望你們會喜歡這部電影，因為我是為你們而拍的！」

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湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》放映前和觀眾打招呼。（UIP提供）

電影延續上集《不可能的任務：致命清算》劇情，阿湯哥飾演的伊森韓特再度對抗AI「生存體」威脅，與伊塞莫瑞飾演的大反派蓋布瑞展開間諜攻防戰，將全人類命運繫於一身。上一集拍攝時碰到疫情，對於本集拍攝也造成了極大衝擊。就連導演克里斯多夫麥奎里都說：「我們在拍攝《致命清算》時面對的挑戰，一直延續到《最終清算》的拍攝過程，到現在都還在承受那些後果！」

湯姆克魯斯出席《不可能的任務：最終清算》倫敦首映會，收到粉絲送的小卡相當開心。（UIP提供）

而拍攝《最終清算》時又遭遇美國演員工會罷工行動，導致整整半年的拍攝工作全面停擺，阿湯哥回憶起當時也忍不住直呼，「那整段時間真的超瘋狂」，他說為了進行本集空中特技動作戲份，第一次到南非進行拍攝測試，前作其實都還沒有拍完，「從製片、導演到故事結構的角度來看，這真的非常具有挑戰性。但事情就是這樣，你只能咬緊牙根去做，我們還是得交出成果。」

湯姆克魯斯為了《不可能的任務：最終清算》展開全球宣傳，15日再於倫敦出席首映會。（UIP提供）

除了總結過去的故事線，阿湯哥也透露《最終清算》將以全新的視角讓觀眾看到他詮釋多年的伊森韓特，「因為這部電影是個總結，觀眾會從故事的一開始重新認識伊森，並且以完全不同的方式去理解這個角色。」他形容這是《不可能的任務》系列的本質，「這就像是當飛行員，也像是在過生活。」

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》倫敦首映會上坐上雙翼飛機上方拍照。（UIP提供）

阿湯哥繼續說道：「你可以為一切做好準備，而且準備得越充分，就越能夠克服可能讓一切脫離軌道的障礙，但是你同時也要有偏離原來計畫的信心。」他說突發狀況從來不會困擾他，因為他只會想著要怎麼把它變成一個機會，「我們要在這個狀況下繼續讓一切順利進行，並且找到我們想要說的故事。」

湯姆克魯斯強調《不可能的任務：最終清算》集系列至今大成，並喊話是為觀眾而拍。（UIP提供）

上一次阿湯哥來台灣已是2017年的《神鬼傳奇》，他表示很想念台灣的粉絲和朋友，提到拍攝《不可能的任務》系列已經超過30年，他形容一切就像一場夢，「時間過得實在太快了！我在拍攝過程中經歷了無數美好時光，我熱愛拍電影，幾乎一輩子都待在片場、編劇室、剪接室與混音室裡，這真的是一種無與倫比的榮幸。」

最後阿湯哥也向台灣的粉絲問好，並再度推薦「《不可能的任務：最終清算》是這個系列30年來的集大成，一切引領到這個重要時刻。裡面有你們見過最極限的動作場面，也有令人驚嘆的演員和角色。我希望你們會喜歡，因為這是我為你們而拍的。」《不可能的任務：最終清算》將於明天（17日）正式在台上映。

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