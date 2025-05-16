曾國城神隱2個月首露面 鬆口有陰影：別害我

曾國城出席高爾夫球活動。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城2個月前陷入負面爭議，先是因為受訪時，談及黃子佼復出遭炎上，丟了生技品牌代言，又請辭公視《一字千金》10多年的主持，隨即還爆出伸鹹豬手疑雲，今（16）日他出席室內高爾夫球活動，也是他自事件爆出後久違公開露面，他今被問及過去爭議及閃兵話題皆未多言，直呼自己「容易被扭曲」，已經有陰影。

談及看這次閃兵事件，曾國城坦言讓人蠻意外的，不曉得他們是因為什麼原因才沒當兵，不過他沒再多說，反而直呼：「我講話好像很容易被扭曲，不要再害我了。」

請繼續往下閱讀...

而他之前爆出摸女星大腿，他表示不清楚可能有什麼誤會，面對這些風波曾國城也說既然發生了就會面對，如今節目《一字千金》擬由吳姍儒接下，曾國城則說不知道她對中文的喜好，沒有什麼看法。

對於好友詹姆士爆合夥糾紛，曾國城同樣未多表態，「雙方都是我的好朋友，別人的事越少介入越好！」也說最近沒有想接新節目或代言，想要休息一下。

相關新聞：詹姆士捲合夥糾紛！曝光「音檔證據」反擊：我會繼續煮下去

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法