陸委會、文化部擬懲親中藝人 小粉紅關心「誰沒被罰」

（左起）張韶涵、歐陽娜娜、侯佩岑被中國網友點名恐上懲處名單。（本報合成照，翻攝自臉書／IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕針對台灣藝人頻頻於社群平台「微博」轉發中國官媒央視新聞「台灣必歸」貼文，陸委會、文化部擬查處唱和者，維護國家尊嚴。陸委會認為應給予這些藝人最嚴厲的譴責，依兩岸人民關係條例查處，陸委會進一步指出，懲罰其實可以給予在中國發展的藝人更明確對於中共政治動員名單拒絕空間，消息衝上微博熱搜，玻璃心的小粉紅更表示會緊緊盯牢「誰沒有在處罰名單裡」。

陸委會昨稱懲處言論標準與懲處名單正在處理中，對於應該懲處哪些言論尚待精準確定，有哪些藝人會受到懲處也尚在決定中。即使藝人用「經紀公司代為操作」當理由，也不會被認定、採納。

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中國網友認為侯佩岑應該在懲處名單之內。（翻攝自IG）

此話題在微博竄上熱搜榜，中國網友認為歐陽娜娜、侯佩岑、陳喬恩、趙又廷、陳妍希、張韶涵等人都有可能上班，而且他們更在意有哪些在中國發展的藝人有誰在懲處名單之外，摩拳擦掌準備「出征」。

中國網友嗆聲「把罰款名單發出來，我看看誰不在裡面」、「他們的黑名單就是我們的白名單」、「不再處罰名單的以後也別來了」。

陸委會的懲處名單還沒公佈，中國就已經有網友喊著要幫歐陽娜娜募款。（翻攝自IG）

中國網友甚至開始聲援歐陽娜娜，表示願意替她募款，不過名單都還沒出來，中國網友就已經準備好要挺歐陽娜娜，頗耐人尋味。

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