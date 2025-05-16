頑童「NONO清單」大公開 便當加這青菜絕對抓狂

〔記者陳慧玲／台北報導〕頑童MJ116將推出新專輯《OGS》，近期環台舉辦快閃活動，每場都吸引滿滿人潮。另外頑童推出新歌《NONO》，瘦子、小春、大淵也將自己的「NONO清單」大公開。

頑童小春（左起）、瘦子、大淵各自有不喜歡的事物清單。（本色音樂提供）

談到新歌《NONO》創作靈感，有一部分是來自瘦子和女兒的日常互動，由於他女兒年紀小，總會做出一些需要被制止的危險舉動，又需要用疊字溝通，經常說出「NONO」提醒，也因此他開始反思，長大的自己是否還能勇敢對世界說「不」。

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至於頑童各自的「NONO清單」，大淵不喜歡水中有雜質，只愛喝純淨水，強調「生活中有些東西，討厭就是討厭。」小春則分享自己無法接受「便當裡有絲瓜」，也討厭球具被人跨越，「那會讓我衰小！」近期最受不了的則是被叫「哥」。瘦子則是討厭洋蔥，儘管已經跟老闆說了，「等到上菜洋蔥還是在裡面。」

頑童覺得年紀增長，面對不喜歡的事情會成熟去面對。（本色音樂提供）

頑童認為其實人都會叛逆，3人到現在也還是，但隨著年紀漸長，對於不喜歡的事，過去會選擇爆氣，現在則是以更成熟的方式面對，頑童說：「不喜歡就不去碰就好。」

瘦子談到和女兒的互動也會成為頑童新歌的創作靈感。（本色音樂提供）

7月19日、20日、26日及27日，頑童將登上台北小巨蛋舉辦演唱會，聊到近期最想SAY NO的事，3人默契十足異口同聲表示：「演唱會門票請自己搶，不要找我們買！」門票將在6月7日開賣。

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