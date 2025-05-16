晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

頑童「NONO清單」大公開 便當加這青菜絕對抓狂

〔記者陳慧玲／台北報導〕頑童MJ116將推出新專輯《OGS》，近期環台舉辦快閃活動，每場都吸引滿滿人潮。另外頑童推出新歌《NONO》，瘦子、小春、大淵也將自己的「NONO清單」大公開。

頑童小春（左起）、瘦子、大淵各自有不喜歡的事物清單。（本色音樂提供）頑童小春（左起）、瘦子、大淵各自有不喜歡的事物清單。（本色音樂提供）

談到新歌《NONO》創作靈感，有一部分是來自瘦子和女兒的日常互動，由於他女兒年紀小，總會做出一些需要被制止的危險舉動，又需要用疊字溝通，經常說出「NONO」提醒，也因此他開始反思，長大的自己是否還能勇敢對世界說「不」。

至於頑童各自的「NONO清單」，大淵不喜歡水中有雜質，只愛喝純淨水，強調「生活中有些東西，討厭就是討厭。」小春則分享自己無法接受「便當裡有絲瓜」，也討厭球具被人跨越，「那會讓我衰小！」近期最受不了的則是被叫「哥」。瘦子則是討厭洋蔥，儘管已經跟老闆說了，「等到上菜洋蔥還是在裡面。」

頑童覺得年紀增長，面對不喜歡的事情會成熟去面對。（本色音樂提供）頑童覺得年紀增長，面對不喜歡的事情會成熟去面對。（本色音樂提供）

頑童認為其實人都會叛逆，3人到現在也還是，但隨著年紀漸長，對於不喜歡的事，過去會選擇爆氣，現在則是以更成熟的方式面對，頑童說：「不喜歡就不去碰就好。」

瘦子談到和女兒的互動也會成為頑童新歌的創作靈感。（本色音樂提供）瘦子談到和女兒的互動也會成為頑童新歌的創作靈感。（本色音樂提供）

7月19日、20日、26日及27日，頑童將登上台北小巨蛋舉辦演唱會，聊到近期最想SAY NO的事，3人默契十足異口同聲表示：「演唱會門票請自己搶，不要找我們買！」門票將在6月7日開賣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中